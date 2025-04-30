Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 30 апреля. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов; участники рынка будут также внимательно следить за новостями на геополитическую тематику, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Российский лидер Владимир Путин хочет достичь мирного соглашения с Украиной, заявил президент США Дональд Трамп в интервью ABC News. "Он хотел бы остановить войну. Я думаю так", - сказал Трамп. По словам президента США, при окончании его первого президентского срока не было даже шанса, что произойдет украинский кризис. Он вновь сказал, что конфликт стал возможен при экс-президенте Джо Байдене. "И я верю, что благодаря мне он (Путин - ИФ) готов прекратить боевые действия", - добавил Трамп.

Американские фондовые индексы 29 апреля выросли благодаря надеждам на продвижение торговых переговоров США с их партнерами. S&P 500 завершил в плюсе шестую сессию подряд. Во вторник министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что в скором времени Вашингтон может заключить торговое соглашение с Индией. Он также отметил активное продвижение переговоров с Южной Кореей и Японией. В свою очередь министр торговли США Говард Латник заявил на CNBC, что Штаты близки к объявлению крупной торговой сделки, не назвав страну, о которой идет речь.

Настрой участников рынка также улучшили сообщения о том, что Трамп намерен подписать указ, который смягчит последствия пошлин для автомобильного сектора.

На этой неделе рынок ждет публикации ряда важных статданных, которые могут дать инвесторам представление о том, каким образом политика Трампа сказывается на американской экономике. Так, в среду будет обнародован предварительный отчет о динамике ВВП США в первом квартале, а также мартовские данные о доходах и расходах американцев, которые включают ключевой показатель инфляции, отслеживаемый Федеральной резервной системой (ФРС). Кроме того, в пятницу Минтруда США опубликует апрельский отчет о безработице в стране.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона не показывают единой динамики в среду, инвесторы оценивают большой массив статданных и следят за заявлениями по поводу внешнеторговых отношений между США и Китаем. Японский Nikkei 225 увеличивается на 0,37%. Австралийский S&P/ASX 200 растет на 0,3%. Вместе с тем значение южнокорейского индекса Kospi понизилось на 0,67%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:42 мск потерял 0,1%, в то время как гонконгский Hang Seng прибавил 0,2%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в апреле снизился до 49 пунктов по сравнению с 50,5 пункта месяцем ранее, сообщило в среду Государственное статистическое управление страны. Китайский PMI сферы услуг и строительства в этом месяце снизился до 50,4 пункта по сравнению с 50,8 пункта в марте, тогда как эксперты ожидали снижения до 50,7 пункта. Сводный PMI опустился до 50,2 пункта против 51,4 пункта в прошлом месяце.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что власти КНР должны первыми пойти на шаги, которые позволят решить проблемы в сфере торговли. "Я полагаю, что это Китай должен пойти на деэскалацию ситуации, потому что они продают нам в пять раз больше, чем мы продаем им", - сказал он. Тем временем в МИД КНР заявили, что "войну пошлин" начал не Пекин, а Вашингтон, и теперь американские власти должны с уважением вести переговоры с китайской стороной. "Войну пошлин инициировал Вашингтон, и если США хотят решить проблему через диалог и переговоры, они должны прекратить угрожать и оказывать давление, вместо этого начав взаимодействовать с Китаем, основываясь на равенстве, уважении и взаимной выгоде", - заявил представитель МИД КНР Го Цзякунь.

В свою очередь цены на нефть продолжают снижаться и завершают апрель максимальным падением более чем за три года на фоне опасений, что начатая Вашингтоном торговая война приведет к ослаблению глобальной экономики и спроса на энергоресурсы. Давление на рынок в среду оказали и данные о снижении деловой активности в промышленном секторе Китая. Кроме того, оценки Американского института нефти показали рост запасов нефти в США на прошлой неделе на 3,76 млн баррелей. Официальный доклад о запасах энергоносителей в США будет обнародован в среду, в 17:30 мск.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $63,50 за баррель, что на 1,17% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подешевели на 2,4%, до $64,25 за баррель. Срок биржевого обращения июньских фьючерсов на Brent истекает в среду. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 1,31%, до $59,63 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов опустилась на 2,6%, до $60,42 за баррель.

В апреле Brent потеряла в цене 15%, WTI - 16%. Снижение котировок в этом месяце является максимальным с ноября 2021 года, отмечает Reuters.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла в 1,6 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась уже выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 16,013 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 9,637 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 29 апреля увеличился всего на 0,04% и составил 110,85 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,07%, поднявшись до 1044,84 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Мэйл.Ру Финанс-001Р-01" (+0,78%), "СТМ-001Р-02" (+0,36%) и "РЖД-32" (+0,32%), а в лидерах снижения - облигации "ГТЛК-001Р-14" (-0,39%), "Почта России БО-002P-03" (-0,29%) и "Новотранс-001Р-03" (-0,26%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Смартфакт" установило ставку 12-го купона выпуска 3-летних облигаций серии БО-03-001P объемом 200 млн рублей на уровне 25,25% годовых. Компания завершила размещение бондов в августе 2024 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 21,75% годовых. Ставки 2-36-го купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая в предпоследний рабочий день, предшествующий началу купона, плюс 4,25% годовых. Купоны ежемесячные.

МФК "Быстроденьги" установила ставку 13-го купона облигаций серии 002P-06 сроком обращения 3,5 года на уровне 26% годовых. Размещение выпуска номинальным объемом 500 млн рублей началось 16 мая 2024 года. На текущий момент размещены бумаги на 418,2 млн рублей. Ставки 1-42-го ежемесячных купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 5%. По займу предусмотрена амортизация: по 20% от номинала будет погашено в даты выплаты 36-го, 38-го и 40-го купонов и 40% от номинала - в дату выплаты 42-го купона (погашения). Кроме того, предусмотрены call-опционы в даты окончания 18-го, 24-го, 30-го и 36-го купонов.

ПАО "ФСК-Россети" (MOEX: FEES) выкупило по оферте 9 млн 999,476 тыс. облигаций серии 001P-05R по цене 100% от номинала. Объем займа составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, эмитент приобрел 99,995% выпуска. Пятнадцатилетний выпуск на 10 млрд рублей был размещен в мае 2020 года по ставке квартального купона 6,5% годовых до исполненной оферты. Ставку последующих 21-24-го купонов "Россети" установили в размере 0,01% годовых.

Коллекторское агентство "АйДи Коллект" 30 апреля досрочно погасит части выпусков облигаций 5-й и 6-й серий, выкупленных ранее по офертам. В частности, эмитент планирует погасить 177 тыс. 60 облигаций 5-й серии и 292 тыс. 887 облигаций 6-й серии. Облигации были ранее приобретены эмитентом и зачислены на казначейский счет в НРД. Трехлетний выпуск облигаций 5-й серии на 900 млн рублей был размещен в октябре 2023 года. Ставка текущего ежемесячного купона до оферты в октябре текущего года - 26% годовых. Трехлетний выпуск 6-й серии на 2,5 млрд рублей размещался с декабря 2023 года по март 2024 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 18% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны ежемесячные.

ПАО "Трубная металлургическая компания" (MOEX: TRMK) (ТМК) приняло решение 23 мая досрочно погасить выпуск облигаций серии БО-07 объемом 10 млрд рублей. Погашение состоится в дату окончания 16-го купонного периода. Десятилетний выпуск был размещен в июне 2017 года. Ставка текущего 16-го полугодового купона - 10,4% годовых. По выпуску на 29 мая была запланирована оферта, которую компания заменила call-опционом.

Владельцы выпуска облигаций ООО "Брусника. Строительство и девелопмент" серии 002Р-01 получили право требовать досрочного погашения принадлежащих им бумаг после нарушения эмитентом одной из ковенант. Основанием, повлекшим досрочное погашение бондов, стало несоблюдение эмитентом следующего финансового показателя: "уровень консолидированного коэффициента финансового левериджа не выше показателя 3,0:1". Владельцами облигаций могут быть предъявлены заявления о досрочном погашении в течение 15 рабочих дней после дня раскрытия эмитентом информации о возникновении такого права (с 29 апреля). Эмитент обязан погасить облигации, предъявленные к досрочному погашению, не позднее 7 рабочих дней после окончания срока предъявления требований. Компания разместила выпуск на 4 млрд рублей в декабре 2021 года по ставке квартальных купонов 11,85% годовых, в августе 2022 года она провела доразмещение еще на 1,25 млрд рублей, в результате объем выпуска составил 5,25 млрд рублей. Начиная с сентября 2024 года по займу началась амортизация, на текущий момент объем займа составляет 1,3 млрд рублей. Дата погашения эмиссии - 10 июня текущего года.