"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку акций "Евротранса" с прогнозной стоимостью на уровне 200 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков Кирилла Бахтина и Булата Мударисова.

"Прошлый год для эмитента вновь оказался сильным. Компании удалось достичь высоких темпов роста выручки и EBITDA. Увеличились и финансовые расходы, что, впрочем, не стало неожиданностью. Но даже в условиях высоких ставок в стране и существенной долговой нагрузки "Евротрансу" удалось нарастить чистую прибыль", - отмечают эксперты.

Также Бахтин и Мударисов обращают внимание, что менеджмент компании обещал сохранить финальные дивиденды за 2024 год в размере 15 руб./акцию, а отчетность за 2024 год по МСФО подтвердила, что эти планы вполне реализуемы.

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