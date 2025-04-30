Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Henderson

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций ПАО "Хендерсон Фэшн Групп" (Henderson), сообщается в комментарии аналитика Александра Гайды.

"Представленные результаты эмитента за 2024 год по МСФО оказались на уровне наших прогнозов. В текущем году группа продолжает наращивать выручку двузначными темпами (+19% г/г в 1К25), и поддерживать их помогут, опять же, переформатирование магазинов, а также выход на рынки стран СНГ, о котором недавно было объявлено. Мы оцениваем отчетность как нейтральную для акций Henderson и оставляем в силе рейтинг "покупать", - пишет эксперт.

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