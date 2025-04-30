Рынок справедливо оценивает бумаги Ozon - "Газпромбанк Инвестиции"

Фондовый рынок в настоящее время справедливо оценивает бумаги Ozon на фоне увеличения маржинальности его бизнеса, говорится в материале аналитиков сервиса "Гзапромбанк Инвестиции".

Эмитент представил сильные финансовые результаты за первый квартал 2025 года. , продемонстрировав вторую в истории компании положительную квартальную операционную прибыль, что подтверждает цели руководства по росту маржинальности бизнеса и достижению цели по 70-90 млрд рублей EBITDA в 2025 году, отмечают эксперты.

Негативной стороной выступает замедление темпов роста GMV компании с 88% в первом квартале 2024 года до 47% в первом квартале 2025 года. Это может быть результатом большего сбора комиссий с продавцов, что одновременно с высокой ключевой ставкой замедляет их приток на маркетплейс, обращают внимание аналитики сервиса.

"Полагаем, что в настоящее время на фоне увеличения маржинальности бизнеса, рынок справедливо оценивает ценные бумаги Ozon", - указывают они в обзоре.

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