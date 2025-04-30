Давление на рынке акций РФ может сохраниться в среду утром - ПСБ

Давление на российском рынке акций РФ может сохраниться в первой половине торговой сессии в среду как за счет давления со стороны динамики цен на нефть, так и фиксации прибыли по длинным позициям перед выходными, считает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Богдан Зварич.

Однако во второй половине дня возможна активизация покупок в российских акциях, что будет способствовать восстановлению рынка и выходу индекса Мосбиржи на положительную территорию, говорится в комментарии аналитика.

"Ожидаем, что торги среды индекс Мосбиржи проведет в диапазоне 2900-2970 пунктов", - указывает Зварич.

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