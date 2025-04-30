Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций Boeing до $193

Freedom Finance Global повысил прогнозную стоимость акций Boeing Co. со $184 до $193 за штуку, сохранив при этом рекомендацию "держать", сообщается в материале старшего аналитика Сергея Глинянова.

Результаты эмитента в I квартале оказались лучше ожиданий. а заявления менеджмента привнесли долю оптимизма на рынок, особенно с учетом ожиданий позитивного FCF во втором полугодии 2025 года, отмечает эксперт инвестиционной компании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.