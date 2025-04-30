Рубль может оказаться под давлением на торгах в среду - ПСБ

Рубль может оказаться под давлением по отношению к юаню в среду после позитивного старта торговой сессии, полагает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Богдан Зварич.

"Ожидаем на старте торгов попыток национальной валюты продолжить восходящую динамику, в результате чего пара юань/рубль может сделать еще один шаг к поддержке на уровне 11 руб. за юань. Однако в дальнейшем продажи в рубле могут активизироваться, - пишет аналитик в комментарии. - Так, в преддверии длинных выходных часть инвесторов может перейти к фиксации прибыли в коротких позициях в юане. Плюс к этому участники торгов могут увеличить долю юаня в портфелях для повышения уровня валютной диверсификации. Тогда китайская валюта может отыграть утренние потери и к закрытию закрепиться в верхней половине диапазона 11-11,5 руб. за юань".

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