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30 апреля 2025 года 09:16
Ключевые события среды в РФ и мире - "Велес Капитал"
Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут: - индексы деловой активности в секторах услуг и производства Китая PMI за апрель; - индекс деловой активности в производстве КНР в апреле по оценке Caixin; - розничные продажи Германии в марте; - отчет по рынку труда Германии за апрель; - предварительный ВВП Германии в 1К25; - предварительный ВВП еврозоны в 1К25; - предварительный индекс потребительских цен Германии за апрель; - занятость в частном секторе США в апреле по оценке ADP; - предварительный ВВП США в 1К25; - Чикагский индекс производственной активности в апреле; - базовый ценовой индекс потребления, личные доходы и расходы США в марте; - индекс незавершенных сделок по продаже домов в США в марте; - отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов; - розничные продажи, уровень безработицы России в марте; - ВВП России в марте; - акционеры "Таттелекома" обсудят дивиденды за 2024 год; - акционеры "ВК" обсудят допэмиссию; - операционные результаты "Окей" за 1К25; - финансовые результаты "Европлана" за 1К25 по РСБУ; - операционные и финансовые результаты Fix Price за 1К25; - квартальные результаты Microsoft Corp., Qualcomm Inc., Caterpillar, MetLife Inc., Barclays, Yum! Brands Inc., eBay. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-РОССИЯ-АНОНС
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30 апреля 2025 года 19:35
Москва. 30 апреля. Рынок акций РФ в среду снизился из-за сомнения инвесторов в скором завершении процесса мирного урегулирования военного конфликта на Украине, а также на фоне подешевевшей нефти (июньский фьючерс на Brent просел к $63 за баррель). Индекс МосБиржи откатился ниже 2920 пунктов, хотя в течение дня смог отыграть часть потерь вместе с бумагами "Газпрома" (-0,7%), поддержку которым оказал хороший годовой отчет по МСФО. читать дальше
.30 апреля 2025 года 19:34
Рубль перед майскими выходными в среду почти не изменился в паре с юанем, несмотря на сильное падение нефти
Москва. 30 апреля. Китайский юань лишь слегка понизился на Московской бирже по итогам торгов в среду. Рубль незначительно поднялся в результате неактивных торгов перед майскими праздничными выходными и несмотря на сильное падение нефти. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,165 руб., что всего на 0,5 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.30 апреля 2025 года 19:09
Ключевым фактором, определяющим поведение российского фондового рынка в мае, останется геополитическая повестка, говорится в материале аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова. "Любые сигналы, касающиеся возможной деэскалации конфликта или, наоборот, указывающие на его обострение,... читать дальше
.30 апреля 2025 года 18:38
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций класса H China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec) с прогнозной стоимостью на уровне 5,10 гонконгского доллара (HKD) за штуку, что предполагает потенциал роста 30,8%, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. "Отчет эмитента за первый... читать дальше
.30 апреля 2025 года 18:16
Акции ПАО "Акрон" могут вырасти до 17000 рублей за штуку на горизонте года, говорится в материале ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой. "Совет директоров компании в среду рекомендовал годовому общему собранию акционеров, назначенному на 29 мая, одобрить дивиденды за 2024... читать дальше
.30 апреля 2025 года 17:47
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "продавать" для бумаг "Акрона" с прогнозной стоимостью на уровне 10837 рублей за штуку, сообщается в комментарии ведущего аналитика Василия Данилова. "Совет директоров эмитента рекомендовал дивиденд за 2024 год в размере 534 руб./акцию (доходность - 3,4% к... читать дальше
.30 апреля 2025 года 17:21
"Т-Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку бумаг Fix Price на фоне умеренно негативных операционных и финансовых результатов за первый квартал 2025 года, сообщается в материале аналитика брокера Михаила Конькова. "Компания продолжает терять покупательский трафик из-за сложной макроэкономической... читать дальше
.30 апреля 2025 года 16:35
"Велес Капитал" поставил на пересмотр рекомендацию для акций "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК), сообщается в материале аналитика Василия Данилова. Эмитент представил нейтральные финансовые результаты за второе полугодие и весь 2024 год, констатирует эксперт. "Компания отчиталась... читать дальше
.30 апреля 2025 года 16:14
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "продавать" для акций "Сегежа групп" на фоне негативной оценки отчетности эмитента за четвертый квартал 2024 года по МСФО, сообщается в материале аналитика Александра Гайды. "Представленные результаты оказались несколько хуже наших прогнозов. Несмотря... читать дальше
.30 апреля 2025 года 16:00
"БКС Мир инвестиций" открыл торговую идею "Шорт в акциях "Магнитогорского металлургического комбината" в ожидании падения российских цен на сталь на 10-15% к августу, говорится в обзоре инвесткомпании. По оценкам аналитиков, доходность идеи может составить порядка 10% на горизонте трех... читать дальше
.30 апреля 2025 года 15:50
Инвестиционный банк "Синара" выделил наиболее интересные российские акции под грядущий дивидендный сезон в мае-августе, говорится в обзоре инвестбанка. Так, из бумаг с самой высокой дивдоходностью аналитики отобрали акции с рекомендацией "покупать" и существенным потенциалом роста при умеренном... читать дальше
.30 апреля 2025 года 15:38
Freedom Finance Global сохраняет прогнозную цену депозитарных расписок Ozon на уровне 4500 руб. за бумагу на горизонте года, сообщается в комментарии ведущего аналитика Натальи Мильчаковой. "Компания опубликовала впечатляющие финансовые результаты за первый квартал 2025 года по МСФО. Важно... читать дальше
.30 апреля 2025 года 15:25
Рубль днем почти не меняется в паре с юанем, перед майскими выходными лишь незначительно колеблется от плюса к минусу
Москва. 30 апреля. Китайский юань немного повышается на Московской бирже днем в среду. Рубль слабо опускается в ходе неактивных торгов перед майскими праздничными выходными. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,182 руб., что на 1,2 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.30 апреля 2025 года 15:19
"Финам" повысил рейтинг акций Whoosh с "продавать" до "держать", сохранив прогнозную стоимость на уровне 190 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика Магомед Магомедов. "После публикации последнего обзора от 5 марта котировки акций эмитента в ходе волатильных торгов снизились на 17% на... читать дальше
.30 апреля 2025 года 14:45
Индекс S&P 500, вероятно, будет колебаться в диапазоне 5450-5670 пунктов на торгах в среду, баланс рисков на предстоящую сессию оценивается как нейтральный, на фоне большого потока значимых релизов прогнозируется высокая волатильность, сообщается в материале аналитика Freedom Finance Global... читать дальше
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