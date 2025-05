Ключевые события среды в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- индексы деловой активности в секторах услуг и производства Китая PMI за апрель;

- индекс деловой активности в производстве КНР в апреле по оценке Caixin;

- розничные продажи Германии в марте;

- отчет по рынку труда Германии за апрель;

- предварительный ВВП Германии в 1К25;

- предварительный ВВП еврозоны в 1К25;

- предварительный индекс потребительских цен Германии за апрель;

- занятость в частном секторе США в апреле по оценке ADP;

- предварительный ВВП США в 1К25;

- Чикагский индекс производственной активности в апреле;

- базовый ценовой индекс потребления, личные доходы и расходы США в марте;

- индекс незавершенных сделок по продаже домов в США в марте;

- отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов;

- розничные продажи, уровень безработицы России в марте;

- ВВП России в марте;

- акционеры "Таттелекома" обсудят дивиденды за 2024 год;

- акционеры "ВК" обсудят допэмиссию;

- операционные результаты "Окей" за 1К25;

- финансовые результаты "Европлана" за 1К25 по РСБУ;

- операционные и финансовые результаты Fix Price за 1К25;

- квартальные результаты Microsoft Corp., Qualcomm Inc., Caterpillar, MetLife Inc., Barclays, Yum! Brands Inc., eBay.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.