"Финам" повысил рейтинг акций Cummins до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг акций Cummins Inc. с "держать" до "покупать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $388,7 за штуку, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым.

"Акции эмитента в настоящий момент торгуются с дисконтом по отношению к историческим мультипликаторам. При этом дивидендная политика компании остается стабильной, а финансовое положение - устойчивым. Мы полагаем, что текущая цена бумаг уже отражает большую часть краткосрочных рисков, и есть потенциал для восстановления и роста, связанный как с внутренней трансформацией бизнеса, так и стабилизацией спроса на ключевых рынках", - пишет эксперт инвесткомпании.

Cummins Inc. - один из крупнейших в мире производителей дизельных двигателей и систем выработки электроэнергии. Сеть официальных представительств компании насчитывает более 500 дистрибьюторских центров и более 10 тыс. сертифицированных дилеров, обслуживающих клиентов в 190 странах мира.

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