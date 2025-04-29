Акции МДМГ интересны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции "МД Медикал Груп" (МКПАО "МДМГ", управляет сетью клиник "Мать и дитя") в настоящее время могут быть интересны для долгосрочных вложений, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Группа представила операционные и финансовые результаты за первый квартал 2025 года.

Эмитент продолжает показывать уверенный рост выручки и операционных показателей и открывать новые клиники и медицинские центры, опираясь главным образом на собственные источники финансирования, констатируют эксперты.

Отсутствие долга и наличие существенной денежной позиции на балансе делают компанию бенефициаром текущих высоких процентных ставок, что нашло отражение в чистой прибыли по итогам прошлого года, отмечают они.

"На наш взгляд, в условиях замедления экономической активности на фоне жесткой денежно-кредитной политики Банка России сфера медицинских услуг может выступать "тихой гаванью" на рынке, а бумаги "Мать и дитя" могут быть интересны долгосрочным инвесторам", - пишут эксперты в обзоре.

Также аналитики сервиса напоминают, что в конце марта 2025 года совет директоров компании рекомендовал общему собранию акционеров в дополнение к дивидендам, выплаченным за 3, 6 и 9 месяцев 2024 года, выплатить финальные дивиденды по результатам 2024 года в размере 22 рубля на одну обыкновенную акцию, что соответствует текущей дивидендной доходности 2,2%. Заседание совета директоров назначено на 6 мая 2025 года. Общий дивиденд за 2024 год с учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов может составить 205 руб./акцию, что соответствует дивидендной доходности на уровне 20,5%, обращают внимание эксперты "Газпромбанк Инвестиций".

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