"Финам" сохраняет рейтинг "держать" для акций Gilead Sciences Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $103,8 за штуку после рассмотрения отчетности эмитента за первый квартал текущего года, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.

Бумаги эмитента за последние двенадцать месяцев обогатили инвесторов на 58% с большим отрывом от рынка и сектора, констатирует эксперт. Ключевым фактором роста стали увеличившиеся ожидания будущих прорывов Gilead Sciences в области терапии ожирения, диабета второго типа и профилактики ВИЧ, отмечает Саидова.

"Отчетность компании за 1К25 оставила смешанное впечатление - выручка чуть не дотянула до прогнозов. Кроме того, мы считаем, что на данном этапе ожидания научных прорывов и новости по исследованиям уже заложены в цену акций, в том числе возможное в июне потенциальное одобрение FDA нового препарата для профилактики ВИЧ. Акции Gilead Sciences сейчас торгуются без дисконта относительно аналогов по прогнозным мультипликаторам P/E, EV/EBITDA и P/S NTM", - пишет аналитик инвесткомпании в обзоре.

Gilead Sciences Inc. - биофармацевтическая компания, занимающаяся созданием и реализацией лекарственных препаратов по широкому спектру направлений медицины.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.