Волатильность рынка акций РФ останется повышенной во вторник - "Алор Брокер"

Волатильность российского рынка акций останется повышенной на торгах во вторник, говорится в комментарии руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексея Антонова.

"Борьба за отметку 3000 пунктов по индексу Мосбиржи продолжится в течение торговой сессии вторника, поскольку на "вечерке" понедельника рынок снизился. Поддержка по основному индикатору лежит в районе 2985 пунктов, сопротивление - 3080 пунктов", - указывает эксперт.

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