Индекс Мосбиржи может удержать позиции выше 3000п во вторник - ПСБ

Индекс Мосбиржи может удержать позиции выше уровня в 3000 пунктов по итогу торгов во вторник, считает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Богдан Зварич.

"В рамках торговой сессии, учитывая умеренно негативный внешний фон в виде снижения цен на нефть, индекс Мосбиржи во вторник будет двигаться в диапазоне 2980-3050 пунктов. При этом ближе к концу сессии в российских бумагах могут активизироваться покупки, что позволит рынку отыграть утренние потери и выйти выше 3000 к концу дня", - пишет эксперт в комментарии.

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