Ключевые события вторника в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- индекс потребительского доверия США в апреле;

- СБ ООН проведет заседание по Украине по запросу западных стран;

- финансовые результаты "РусГидро" за 1К25 по РСБУ;

- финансовые результаты Ozon за 1К25 по МСФО;

- операционные результаты Henderson за март 2025 года;

- совет директоров ПАО "Озон Фармацевтика" решит по дивидендам за 2024 год;

- квартальные результаты Visa Inc., Coca-Cola Co., AstraZeneca, Booking Holdings HSBC Holdings Plc, Pfizer Inc., Starbucks Corp., Honeywell International, PayPal Holdings, BP plc, General Motors.

