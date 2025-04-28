Банк ПСБ понизил рекомендацию для акций ГК "Самолет" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость бумаг на горизонте года на уровне 2740 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика Евгения Локтюхова.

Эксперт позитивно оценивает представленные финансовые результаты за 2024 год по МСФО и планы эмитента.

Компания смогла показать неплохой рост операционных доходов и сохранить высокую рентабельность. Снижение чистой прибыли вызвано фактором высоких ставок (чистый процентные расходы выросли на 34,4 млрд руб.). Настораживает, по мнению аналитика банка, высокая долговая нагрузка компании - на финансовых показателях и темпах роста бизнеса ГК "Самолет" выраженно негативно сказываются высокие ставки. Как минимум, считает он, первое полугодие текущего года для группы будет сложным.

"Акции "Самолета" мы рассматриваем как рискованную, но высокодоходную долгосрочную ставку на переход Банка России к смягчению денежно-кредитной политики. Сохраняем прогнозную стоимость акций на горизонте года на уровне 2740 рублей за штуку, - пишет Локтюхов в обзоре банка. - На фоне отсутствия четких позитивных сигналов от ЦБ не видим причин устойчивого роста котировок бумаг, поэтому снижаем рекомендацию до "держать".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.