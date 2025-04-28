"Т-Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку бумаг Etalon, говорится в материале аналитика брокера Михаила Конькова.

Застройщик отчитался об операционных результатах за первый квартал 2025 года. Продажи в Санкт-Петербурге позитивно влияют на итоги квартала; в Москве продажи держатся на уровне прошлого года, однако средняя цена реализации в столице снижается на 28%, отмечает эксперт.

Завершение процесса редомициляции эмитента ожидается до середины лета 2025 года, обращает внимание Коньков.

"Фундаментальных причин для восстановления рынка недвижимости на фоне все еще высоких ипотечных ставок, ограниченного спроса и рисков сохранения жесткой денежно-кредитной политики ЦБ по-прежнему не видно. Мы нейтрально смотрим на бумаги компании", - указывает эксперт в обзоре.

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