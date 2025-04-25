"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Сбербанка с целью 345 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Сбербанка с целью 345 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,4%, стоп-приказ: 294,2 рубля, говорится в материале инвестиционной компании.

Эмитент может стать одним из бенефициаров потенциального снижения ключевой ставки ЦБ РФ в 2025 году. банк продолжает наращивать чистую прибыль в двухзначных значениях +11,1% (г/г) за I квартал 2025 года, отмечают аналитики.

"С технической точки зрения котировки акций преодолели уровень сопротивления 307,34, сформировав сигнал к продолжению восходящего тренда. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 294,2 руб. риск на портфель составит 0,42%", - указывают в "Финаме".

Сбербанк - крупнейший банк в России, а также в Центральной и Восточной Европе. Владеет 11,5 тыс. отделениями на территории РФ, а его клиентами являются 109,9 млн физических и 3,3 млн юридических лиц. На компанию приходится около трети всех активов российской банковской системы, при этом банк оказывает полный спектр финансовых услуг.

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