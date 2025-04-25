Вероятна повышенная волатильность на рынке акций РФ в пятницу - "Алор Брокер"

Вероятна повышенная волатильность на российском рынке акций на торгах в пятницу, говорится в материале руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексея Антонова.

"С точки зрения теханализа индекс Мосбиржи находится у нижней границы восходящего канала. В пятницу ждем повышенной волатильности, а итоги торгов будут зависеть от решения ЦБ по ключевой ставке и результатов возможной встречи спецпредставителя президента США с высшим руководством России, - пишет эксперт. - Что касается ЦБ, то вероятным вариантом является оставление "ключа" неизменным и более мягкая риторика. В таком случае рынок пойдет вверх, но очень быстро наступит желание зафиксировать прибыль. По геополитике же прогнозы делать очень трудно. В такой ситуации инвесторам стоит сохранять уже набранные позиции, а спекулянтам - торговать по тренду и фиксировать даже небольшую прибыль".

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