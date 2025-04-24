Акции Селигдара по-прежнему обладают потенциалом роста - Freedom Finance Global

Акции "Селигдара" по-прежнему обладают потенциалом роста, говорится в комментарии ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой.

Согласно отчетности компании за 1К25, производство лигатурного золота выросло в 1 квартале на 0,12% в годовом выражении, до 0,846 т. Производство драгметалла почти не изменилось год-к-году, так как "Селигдар" сосредоточился на работе преимущественно на рентабельных месторождениях. Благодаря такой стратегии, а также высоким ценам выручка от реализации золота у компании выросла на 82%, до 12,1 млрд руб., отмечает эксперт.

Совокупная выручка "Селигдара" от продаж за прошедший квартал выросла на 66%, до 13,4 млрд руб., при этом 90% пришлось на золото, цены на которое многократно обновляли рекорды, подчеркивает Мильчакова.

"С начала 2025 года акции "Селигдара" подорожали на 24%, главным образом, на фоне достаточно сильных операционных и финансовых результатов и роста цен на золото, в то время как индекс Мосбиржи вырос за этот же период только на 5%, - указывает аналитик. - Опубликованные операционные результаты и динамика мировых цен на золото показывают, на наш взгляд, что потенциал роста у акций по-прежнему сохраняется. Наша целевая цена акции "Селигдара" составляет 57 руб. до конца года".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.