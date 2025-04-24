Прогнозная цена акций Озон Фармацевтики - 70 руб. - Freedom Finance Global

Прогнозная стоимость акций ПАО "Озон Фармацевтика" на горизонте года составляет 70 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 25% от текущего уровня, говорится в материале аналитика инвестиционной компании Freedom Finance Global Владимира Чернова.

Эмитент демонстрирует устойчивое развитие на фоне расширения бизнеса, констатирует эксперт.

Проведенное в 2024 году расширение производственных мощностей будет конвертироваться в рост продаж и EBITDA с лагом в шесть-двенадцать месяцев. Прогноз выручки на 2025 год предполагает результат 30 млрд руб., EBITDA ожидается в диапазоне 11-11,5 млрд руб., отмечает Чернов.

"Если макроусловия останутся благоприятными, а финансовые результаты продолжат улучшаться, цена акций "Озон Фармацевтики" сможет реализовать потенциал роста в 15-25% при подтверждении дивидендных выплат. Компания может распределить среди акционеров не менее 25% чистой прибыли. Наша целевая цена по бумаге на горизонте года - 70 руб., "апсайд" - 25%", - пишет эксперт инвесткомпании в обзоре.

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