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Главная / Мнения аналитиков / ЦБ РФ, вероятно, оставит ставку на уровне 21% в апреле - "Цифра брокер"
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24 апреля 2025 года 09:26
ЦБ РФ, вероятно, оставит ставку на уровне 21% в апреле - "Цифра брокер"
Банк России, вероятно, сохранит ключевую ставку на уровне 21% годовых по итогам заседания совета директоров в пятницу, 25 апреля 2025 года, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер". Росстат опубликовал недельные данные по индексу потребительских цен: инфляция за неделю с 15 по 21 апреля замедлилась до 0,09%, хотя в годовом выражении все еще остается на высоком уровне в 10,34%, отмечают эксперты. "На этом фоне ожидаем сохранения ключевой ставки на текущем уровне и более мягкую риторику ЦБ РФ на заседании в пятницу", - пишут аналитики инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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