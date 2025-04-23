Рынок акций РФ просел из-за сомнений в скором завершении конфликта на Украине и слабой нефти

Москва. 23 апреля. Рынок акций РФ в среду снизился из-за возникших сомнений в скором урегулировании военного конфликта на Украине, а также на фоне подешевевшей нефти (фьючерс на Brent упал ниже $66 за баррель), откат сдерживался ростом внешних фондовых площадок. Индекс МосБиржи утром падал в район 2900 пунктов, но к закрытию торгов отскочил выше 2940 пунктов на фоне ослабления рубля; лидерами снижения выступили акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-2,9%) и ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (-2,5%) на фоне упавшего золота (цена драгметалла опустилась на 3,6%, ниже $3300 за унцию).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2943,23 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1125,72 пункта (-1,5%); динамика цен blue chips на Мосбирже оказалась смешанной в пределах 2,9%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 24 апреля, составил 82,3637 руб. (+90,17 копейки).

Подешевели также акции "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,9%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,6%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,5%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (-0,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,4%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,2%).

Подорожали акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+2,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,6%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+1,4%), "ВК" (MOEX: VKCO) (+1,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,9%), бумаги "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,5% и +0,2% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,2%).

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф позже на этой неделе посетит РФ для переговоров с российским руководством, заявила во вторник представитель Белого дома Кэролайн Левитт. "Спецпосланник Стив Уиткофф снова отправится в Россию позже на этой неделе, чтобы продолжить переговоры с Владимиром Путиным", - заявила она в ходе брифинга. Левитт отметила, что Уиткофф и президент США Дональд Трамп считают, что переговоры по Украине продвигаются в верном направлении.

Тем временем госсекретарь США Марко Рубио отменил поездку в Лондон на переговоры по Украине из-за отказа Владимира Зеленского признать Крым частью России, пишет американская газета New York Times.

"Госсекретарь США Марко Рубио во вторник принял решение пропустить следующий этап переговоров о прекращении огня на Украине, в то время как Украина отвергла одно из ключевых предложений президента Трампа", - говорится в материале.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс МосБиржи накануне вечером побывал выше круглого рубежа 3000 пунктов, а в среду опускался в район 2900 пунктов.

Причины как роста, так и коррекции бенчмарка главным образом связаны с геополитикой. В среду стало известно, что главы МИД Великобритании, Франции, Германии и Украины, которые собирались обсудить план мирного урегулирования, отложили запланированную встречу в Лондоне. С другой стороны, улучшился общемировой риск-аппетит: глава Минфина США Скотт Бессент порассуждал о путях деэскалации торгового спора с Китаем и намекнул, что переговоры вскоре могут перейти к разрешению. Кроме того, американский президент Трамп заверил, что в его планы не входит увольнение главы ФРС.

В четверг банк "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) проведет ГОСА, в повестке также дивидендный вопрос; компания "Озон Фармацевтика" (MOEX: OZPH) опубликует финансовые результаты по МСФО за 2024 год, а ММК и "Группа Позитив" (MOEX: POSI) представят отчетности за I квартал по МСФО, напомнил эксперт. Российский рынок ждет появления данных Росстата по недельной инфляции, внимание к ним будет высоким, учитывая приближение пятничного заседания ЦБ РФ по ключевой ставке. Прогноз по индексу МосБиржи на 24 апреля - 2850-3000 пунктов, считает Шепелев.

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Максима Федосова, индексу МосБиржи к вечеру удалось восстановить часть позиций на фоне снижения напряжения в части торговых войн и возможного сокращения тарифов на китайские товары со стороны США.

"Тем не менее негативное влияние срыва переговоров в Лондоне пока перевешивает. Основным событием недели станет заседание Банка России, на котором регулятор с высокой вероятностью сохранит ключевую ставку на уровне 21%, но может смягчить сигнал до "нейтрального". В фокусе инвесторов остается ряд дивидендных отсечек: "Полюс", "НОВАТЭК" и "Яндекс" (MOEX: YDEX)", - отмечает эксперт.

Хуже рынка в среду выглядели акции золотодобытчиков из-за падения золота после комментариев президента США Трампа относительно смягчения позиции в части торговых войн, добавил Федосов.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Гордей Смирнов, на мировых рынках в среду наблюдается позитивный настрой, инвесторы рассчитывают на спад торговой напряженности между США и Китаем. Дополнительным позитивным фактором стало заявление главы американского Минфина Скотта Бессента о том, что он считает ситуацию с торговыми пошлинами против Китая "неустойчивой". Президент Трамп также заявил, что окончательные пошлины на Китай не будут близкими к 145%, однако и не будут равны нулю. Подобная оценка позволяет рассчитывать на возможную деэскалацию в торговом конфликте между Вашингтоном и Пекином, хотя говорить о позитивном исходе переговоров пока рано.

Согласно сообщениям СМИ, на переговорах в Лондоне представители США планировали представить план урегулирования украинского конфликта из семи пунктов. Среди предложений якобы значились признание Крыма российской территорией и снятие санкций с России. Тем не менее переговоры в среду проходят на более низком уровне после отмены участия госсекретаря Марко Рубио и глав МИД европейских стран. Некоторые источники связывают его отказ с заявлением президента Украины Владимира Зеленского о невозможности признания Крыма частью России, добавил представитель "Финама".

На фоне всех этих сообщений вновь усиливаются риски затягивания переговорного процесса, в том числе из-за возможного выхода США из него. Индекс МосБиржи в моменте опустился ниже 100-дневной скользящей средней, что повышает шансы на дальнейшее снижение до уровня поддержки в районе 2883 пунктов, заключил Смирнов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ к окончанию основных торгов оставался в коррекционном "минусе", не получив новостей о прогрессе в геополитических переговорах по Украине.

Лучше рынка в среду выглядели акции "Газпром нефти", которая является одной из компаний, еще не объявившей итоговых дивидендов за 2024 год. "Газпром нефть" осуществила выплаты за I полугодие 2024 года в размере 51,96 руб. с доходностью на момент выплаты на уровне 7,7%. В феврале этого года компания при этом сообщила о сокращении чистой прибыли по МСФО в 2024 году на 25,2% г/г (до 479,5 млрд руб.) при росте выручки на 16,5% г/г (до 4,1 трлн руб.). За II полугодие чистая прибыль достигла 151 млрд руб. и оказалась ниже консенсус-прогноза в 158 млрд руб. Выплаты за II полугодие, таким образом, также, вероятно, окажутся ниже первой половины года. Оптимистичный сценарий дальнейшего роста акций "Газпром нефти" и слома долгосрочного тренда, скорее всего, реализуется в случае уверенного повышения всего российского фондового рынка при ослаблении геополитической напряженности и более высоких ценах на нефть. При более сдержанном сценарии потенциал роста акций "Газпром нефти" может оказаться ограниченным, считает аналитик.

Тем временем, многие бумаги подверглись фиксации прибыли после уверенного роста в начале недели. Дополнительное давление на акции газовых эмитентов оказывали сообщения о планах Евросоюза запретить компаниям покупать российские энергоносители, включая запрет на заключение новых договоров по газу. "Дорожную карту" по поэтапному отказу от российской энергии ЕС планирует представить 6 мая, отмечает Кожухова.

На западных фондовых площадках в среду наблюдались уверенные покупки, которые проходили в рамках волатильности после недель. Настроения по-прежнему в высокой степени зависят от заявлений Трампа и высокопоставленных чиновников США, которые меняются день ото дня. Российский рынок акций остался выше краткосрочных поддержек 2875 пунктов и 1080 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков) по индексам МосБиржи и РТС. Переговоры по мирному урегулированию украинского конфликта сорвались из-за разногласий сторон по ряду ключевых вопросов, но в целом оптимистичные геополитические надежды сохраняются. В РФ также активизируется сезон квартальных отчетностей, объявления о дивидендах, а также отсечек по выплатам за 2024 год. В четверг, в частности, последний день с итоговыми дивидендами за прошлый год можно будет купить акции "Полюса" (доходность 3,8%), напомнила Кожухова.

В Азии в среду преобладала позитивная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,9%, австралийский ASX Australia - на 1,4%, южнокорейский Kospi - на 1,6%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавил 2,4%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX растут на 0,6-3,1%) и Штаты (индексы к 18:50 МСК выросли на 1,4-2,4% во главе с Nasdaq) на возросших надеждах относительно смягчения напряженности в торговых отношениях США и Китая.

Глава Минфина США Скотт Бессент сообщил, что в конфликте с Китаем из-за пошлин рано или поздно появится просвет. Кроме того, издание Politico сообщило, что Белый дом близок к заключению торговых соглашений с Японией и Индией.

Президент США Дональд Трамп признал во вторник, что введенные им 145%-е пошлины на китайские товары являются слишком высокими, и обещал, что снизит их и добьется торгового соглашения с Пекином.

Улучшению настроений инвесторов также способствовали заявления Трампа относительно того, что он не намерен увольнять главу Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, а лишь хотел бы, чтобы тот быстрее снижал процентные ставки.

Администрация президента США Трампа рассматривает возможность снижения пошлин на китайский импорт с целью ослабить напряженность в отношениях с Пекином, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. По словам одного высокопоставленного источника в Белом доме, тарифы в отношении китайских товаров могут быть понижены до 50-65%.

При этом источники подчеркивают, что обсуждения продолжаются, причем обсуждается сразу несколько различных вариантов, и президент пока не принял окончательного решения. Другой опцией является внедрение многоступенчатой шкалы пошлин: 35% на импорт товаров, которые не считаются угрозой национальной безопасности США, и не менее 100% в отношении стратегически важных товаров.

Китай также выразил готовность к торговым переговорам с США, но предупредил, что в условиях постоянных угроз со стороны Белого дома переговоры невозможны.

На нефтяном рынке в среду цены просели на слухах о стремлении некоторых стран ОПЕК+ нарастить добычу.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в среду составила $65,91 за баррель (-2,3% и +1,8% накануне), июньская цена фьючерса на WTI - $62,05 за баррель (-2,5% и +2% во вторник).

Несколько стран-участниц ОПЕК+ намерены предложить ускорить рост добычи нефти в июне на фоне обострения спора в альянсе по поводу соблюдения квот, пишет агентство Reuters со ссылкой на информированные источники.

Встреча стран ОПЕК+ для обсуждения планов по добыче на июнь состоится 5 мая. Источники сообщили, что некоторые члены альянса хотят увеличить добычу на тот же объем, что и в мае, то есть на 411 тыс. баррелей в сутки.

Падение цен на нефть, спровоцированное этой новостью, несколько сократилось после выхода еженедельного доклада министерства энергетики США о запасах нефти и нефтепродуктов.

Как следует из доклада, на прошлой неделе коммерческие запасы нефти в Штатах увеличились на 244 тыс. баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 700 тыс. баррелей, по данным Trading Economics.

Вместе с тем товарные запасы бензина упали на 4,476 млн баррелей, дистиллятов - на 2,353 млн баррелей. Эксперты ожидали более слабого снижения запасов: бензина - на 1,15 млн баррелей, дистиллятов - на 100 тыс. баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, сократились на 86 тыс. баррелей. Неделей ранее показатель снизился на 654 тыс. баррелей.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже в среду снизились "префы" ПАО "Центр международной торговли" (MOEX: WTCM) (-5,3%), акции "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (-5,1%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (-3,7%), "префы" банка "Санкт-Петербург" (-3,6%), бумаги ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (-3,4%), "Белона" (MOEX: BLNG) (-3%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-2,7% обыкновенные; -1,8% "префы", до 1865 рубля), ПАО "Теплант восток" (MOEX: PRFN) (-2,6%), МТС-банка (MOEX: MBNK) (-2,3%).

Совет директоров "Лензолота" рекомендовал дивиденды за 2024 год в размере 9,55 рубля на привилегированную акцию, сообщила компания. Общая сумма выплат может составить 3,3 млн рублей. Это полностью соответствует уставу компании, по которому дивиденды на "префы" должны составлять не менее 6,9% от годовой чистой прибыли (она в 2024 году составила 48,1 млн рублей). Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, рекомендовано установить 2 июня. Финальные дивиденды на обыкновенные акции "Лензолото" не планирует. Однако за 9 месяцев компания выплатила 1184 рубля на обыкновенную акцию на общую сумму 1,35 млрд рублей.

Чистая прибыль ПАО "Соллерс" (MOEX: SVAV) (-1,8%) по МСФО за 2024 год составила 3,7 млрд руб., сообщила компания. Годом ранее показатель был на уровне 4,9 млрд руб., таким образом, за 2024 год прибыль сократилась на 24%. Выручка группы составила 91,8 млрд руб., показатель EBITDA - 6,9 млрд руб.

Выросли в среду "префы" ПАО "ТНС энерго Ярославль" (MOEX: YRSB) (+10,2%), акции ПАО "Яковлев" (MOEX: IRKT) (+4,9%), "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (+4,5%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+3%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+2,5%).

Зарегистрированная в Дубае OCN International DMCC 23 апреля приобрела 16,33% голосующих акций "РуссНефти", сообщила нефтяная компания. Источник, знакомый с деталями сделки, пояснил "Интерфаксу", что новая структура в акционерном капитале "Русснефти" стала владельцем части пакета Glencore.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 97,76 млрд рублей (из них 18,69 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 15,62 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 10,36 млрд рублей на акции "Т-Технологии").