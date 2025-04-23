Альфа-банк сохраняет рейтинг "выше рынка" для акций Сбербанка

Альфа-банк сохраняет рейтинг "выше рынка" для обоих типов акций Сбербанка и целевую цену на уровне 365 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитиков.

Наблюдательный совет Сбербанка 22 апреля 2025 года рекомендовал по итогам 2024 года выплатить дивиденд в размере 34,84 руб. на акцию (доходность 11,3% к цене закрытия 21 апреля). Такая рекомендация соответствует ожиданиям экспертов Альфа-банка.

Суммарный объем выплаты составит 786,9 млрд руб., т. е. среди акционеров должно быть распределено 50% чистой прибыли банка по итогам 2024 года за вычетом выплат по субординированному долгу. Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов - 18 июля 2025 года.

"На наш взгляд, рекомендованные дивиденды будут оказывать поддержку акциям в ближайшие месяцы, учитывая, что по итогам 2025 года банк, по нашим оценкам, покажет рост прибыли (и, соответственно, дивиденда на акцию) приблизительно на 5% г/г, - отмечают аналитики Евгений Кипнис и Филипп Николаев. - Сбербанк по-прежнему является одним из наших фаворитом в финансовом секторе на 2025 год и может стать одним из бенефициаров смягчения ДКП и (или) положительного развития событий в геополитике".

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