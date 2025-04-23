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23 апреля 2025 года 14:07
"БКС МИ" открыл торговую идею: покупать акции Озон Фармацевтики с целью 70 руб
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") открыл торговую идею "покупать акции ПАО "Озон Фармацевтика" с целью 70 рублей за штуку" с ожидаемой доходностью до 25% на горизонте полугода, сообщается в материале аналитиков на портале БКС Экспресс. "Торговые войны усиливаются, глобальная экономическая неопределенность нарастает, а мировые индексы лихорадит, - пишут эксперты. - Российский фондовый рынок так же подвержен влиянию событий, происходящих на внешнем контуре, хотя и в меньшей степени. В условиях отсутствия стабильности инвесторы и трейдеры продолжают искать точки роста, и мы предлагаем обратить внимание на акции "Озон Фармацевтики". Стратеги БКС выделяют также ряд фундаментальных факторов: - Компания занимает сильные позиции в секторе государственных закупок и в рецептурном сегменте. Более 65% выручки формируется за счет реализации жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Это делает ее более устойчивой по сравнению с компаниями, которые в меньшей степени связаны с госзакупками. - Росту прибыли компании способствует восходящая динамика цен на импортные препараты и курс на импортозамещение. - По итогам 2024 года "Озон Фармацевтика" увеличила объем продаж на 13%. Значимость этого позитивного сигнала возрастает на фоне стагнации внутреннего рынка. - "Озон Фармацевтика" планирует сохранить лидерство по количеству регистрационных удостоверений и получить еще 246 в ближайшие несколько лет (2025-2028гг), многие из них - в первые годы. Важна также способность компании монетизировать (продавать) новые препараты. Компания указывает на важное направление - запуск биотехнологических препаратов в 2027 году. - В ближайшие годы "Озон Фармацевтика" планирует ускорить рост в сегменте дженериков. Ввиду удорожания оригинальных препаратов или ухода с рынка иностранных компаний производителей изначально запатентованного лекарства, спрос на дженерики будет оставаться высоким. - Дальнейшее улучшение финансовых показателей позволит компании увеличить размер дивидендных выплат. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОЗОН/ФАРМАЦЕВТИКА-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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