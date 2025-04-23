"БКС МИ" открыл торговую идею: покупать акции Озон Фармацевтики с целью 70 руб

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") открыл торговую идею "покупать акции ПАО "Озон Фармацевтика" с целью 70 рублей за штуку" с ожидаемой доходностью до 25% на горизонте полугода, сообщается в материале аналитиков на портале БКС Экспресс.

"Торговые войны усиливаются, глобальная экономическая неопределенность нарастает, а мировые индексы лихорадит, - пишут эксперты. - Российский фондовый рынок так же подвержен влиянию событий, происходящих на внешнем контуре, хотя и в меньшей степени. В условиях отсутствия стабильности инвесторы и трейдеры продолжают искать точки роста, и мы предлагаем обратить внимание на акции "Озон Фармацевтики".

Стратеги БКС выделяют также ряд фундаментальных факторов:

- Компания занимает сильные позиции в секторе государственных закупок и в рецептурном сегменте. Более 65% выручки формируется за счет реализации жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Это делает ее более устойчивой по сравнению с компаниями, которые в меньшей степени связаны с госзакупками.

- Росту прибыли компании способствует восходящая динамика цен на импортные препараты и курс на импортозамещение.

- По итогам 2024 года "Озон Фармацевтика" увеличила объем продаж на 13%. Значимость этого позитивного сигнала возрастает на фоне стагнации внутреннего рынка.

- "Озон Фармацевтика" планирует сохранить лидерство по количеству регистрационных удостоверений и получить еще 246 в ближайшие несколько лет (2025-2028гг), многие из них - в первые годы. Важна также способность компании монетизировать (продавать) новые препараты. Компания указывает на важное направление - запуск биотехнологических препаратов в 2027 году.

- В ближайшие годы "Озон Фармацевтика" планирует ускорить рост в сегменте дженериков. Ввиду удорожания оригинальных препаратов или ухода с рынка иностранных компаний производителей изначально запатентованного лекарства, спрос на дженерики будет оставаться высоким.

- Дальнейшее улучшение финансовых показателей позволит компании увеличить размер дивидендных выплат.

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