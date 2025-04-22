Рубль днем отыграл утренние потери и немного повышается на фоне дорожающей нефти

Москва. 22 апреля. Китайский юань растерял утренний рост и немного понижается на Московской бирже днем во вторник. Рубль перешел к повышению на фоне активно дорожающей нефти и в рамках подготовки экспортеров к налоговым выплатам апреля. Единый день уплаты налогов в этом месяце приходится на понедельник, 28 апреля, когда в бюджет должны быть перечислены НДФЛ, страховые взносы, НДС, НДПИ, акцизы, налог на прибыль и НДД.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,1165 руб., что на 1,35 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск уменьшился на 36 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 81,87 руб./$1; контракт EURRUBF опустился на 54 копейки, до 93,56 руб./EUR1.

Участники рынка находятся в ожидании новостей относительно урегулирования российско-украинского конфликта и заседания Банка России по ключевой ставке.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков усомнился, что жизнеспособный процесс украинского урегулирования можно уложить в узкие временные рамки, однако отметил, что работа ведется.

"Мы продолжаем наши контакты с американцами по различным каналам. Тема эта настолько сложная, связанная с урегулированием, что, конечно, не стоит ставить какие-то жесткие временные рамки и пытаться уложить урегулирование, жизнеспособное урегулирование, в короткие временные рамки, ну, вряд ли, это дело неблагодарное. Но работа действительно ведется", - сказал Песков в интервью автору и ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) Павлу Зарубину, фрагмент которого он разместил у себя в Телеграм-канале.

Так Песков прокомментировал заявления из США о том, что в течение нескольких дней Россия и Украина могут достигнуть важных договоренностей в урегулировании конфликта.

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил о хороших шансах на то, что удастся заключить соглашение по украинскому урегулированию на этой неделе, сообщило агентство Bloomberg. "Есть хорошие шансы на то, что будет заключено соглашение между Россией и Украиной на этой неделе", - приводит агентство слова Трампа.

В ночь на понедельник Трамп также заявил в соцсетях, что надеется на соглашение по Украине в течение недели, однако тогда воздержался от оценок шансов на успех.

25 апреля состоится заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. По итогам заседания пройдет пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.

ЦБ РФ с высокой вероятностью сохранит ключевую ставку на уровне 21% годовых на заседании в пятницу, полагает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк.

Во вторую неделю апреля инфляция продолжила снижаться в условиях сохранения сильных позиций рубля и замедления роста экономической активности, констатирует эксперт. В пересчете на год после коррекции на сезонность инфляция составила 5,6%.

"Без фактического улучшения внешних условий укрепление рубля, вероятнее всего, будет временным, поэтому пока снижение инфляции нельзя считать устойчивым, - полагает Ващелюк. - Кроме того, ослаблению рубля со временем должно способствовать снижение цен на нефть, произошедшее вследствие активизации торговых войн и все более вероятного замедления роста мировой экономики".

Для того чтобы делать выводы об устойчивости замедления роста цен, по мнению эксперта, необходим более длительный срок наблюдения за динамикой как самой инфляции, так и более широкого круга макропоказателей.

"Рост неопределенности из-за торговых войн также должен способствовать тому, чтобы Банк России сохранил выжидательную позицию, - считает аналитик. - Влияние внешних условий пока представляется неоднозначным. Устойчивость снижения цен на нефть еще только предстоит оценить. Оно должно привести к более существенному ослаблению рубля, а также может интерпретироваться как уменьшение потенциала роста для российской экономики. Однако торговые войны могут иметь и дезинфляционные последствия. Цены на импорт для России могут уменьшиться в случае переориентации экспорта китайских товаров. Скорее всего, потребуется время для того, чтобы понять, какой эффект будет преобладать".

Ващелюк полагает, что на заседании 25 апреля Банк России с высокой вероятностью сохранит ключевую ставку на уровне 21%, но может смягчить сигнал до нейтрального. Нейтральный сигнал, как представляется эксперту, повысит гибкость Банка России в случае непредсказуемых изменений внутренних или внешних условий.

Цены на нефть активно повышаются во вторник днем в рамках коррекции после падения на 2,5% по итогам предыдущей сессии.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $67,05 за баррель, что на 1,21% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличились в цене к этому времени на 1,62%, до $63,88 за баррель.

В понедельник цены на нефть упали на фоне общего ухода от риска на мировых рынках в связи с ростом неопределенности относительно экономической политики США после нападок президента страны Дональда Трампа на председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла.

В понедельник Трамп опубликовал новый пост в соцсети Truth Social, в котором назвал Пауэлла "крупным неудачником" и потребовал немедленного снижения ставок Федрезервом.

Давление на нефтяной рынок также оказывают ожидания ухудшения состояния мировой экономики в результате торговой войны, развязанной Трампом.