Цена акций X5 сохраняет потенциал роста до 3900-4000 руб. - "Мои Инвестиции"

Котировки акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) сохраняют потенциал подъема до 3900-4000 рублей за штуку на горизонте года ввиду быстрого роста компании, говорится в комментарии аналитиков телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"Группа опубликовала операционные результаты за первый квартал 2025 года. Мы оцениваем цифры как сильные, но ожидаемые. Финансовые результаты компания опубликует 5 мая. Текущую оценку в 4,6x EV/EBITDA и 9,5x P/E за 2025 год считаем привлекательной, - отмечают эксперты.

Также они напоминают, что эмитент выплатит летом дивиденд в размере 648/акцию, текущая дивдоходность - 19%.

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