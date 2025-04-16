Рубль, скорее всего, будет консолидироваться в середине диапазона 11-11,5 руб. за юань до конца текущей недели - ПСБ

Курс валютной пары юань/рубль в сложившихся условиях, скорее всего, будет консолидироваться в середине торгового диапазона 11-11,5 руб. за юань до конца текущей недели, говорится в материале управляющего эксперта Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Дениса Попова.

Курс рубля остается достаточно крепким под влиянием умеренно позитивного геополитического новостного фона и фундаментальных факторов, отмечает аналитик: локальные пики внешнеторгового профицита в марте, жесткая денежно-кредитная политика, увеличенные объемы продаж валюты Банком России, относительно крупные налоги в апреле.

При этом, указывает Попов, движение курса к еще более крепким уровням ограничивает сохраняющееся давление на глобальные сырьевые цены, негатив которого в полной мере, вероятно, проявится с лагом в полтора-два месяца.

"В таких условиях мы считаем, что до конца недели наиболее вероятна консолидация курса в середине текущего торгового диапазона 11-11,5 рублей за юань. Усиление волатильности возможно, и если реализуется, то будет, скорее всего, связано с выходом каких-то геополитических новостей. Риск тестирования уровней ниже 11 руб. за юань до конца месяца также сохраняется (при позитивных геополитических новостях), но сильно на этот сценарий по-прежнему не рассчитываем", - пишет эксперт в обзоре.

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