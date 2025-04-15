Рубль во вторник растерял дневной рост и немного опустился в паре с юанем на фоне дешевеющей нефти

Москва. 15 апреля. Китайский юань перешел к небольшому повышению на Московской бирже по итогам торгов вторника, рубль растерял рост первой половины торгов и немного опустился в паре с юанем на фоне усилившей снижение нефти. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,228 руб., что на 3,05 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 16 апреля на 46,68 копейки, до 82,3003 руб./$1, и уменьшил курс евро на 47,91 копейки, до 93,6844 руб./EUR1.

"Рубль на этой неделе укрепляется, и для этого есть несколько причин. Во-первых, доллар на мировом рынке откатился к трехлетним минимумам, о чем говорит график индекса DXY. Несмотря на определенную изолированность российского валютного рынка, резкие изменения глобального доллара, как правило, находят отклик и в рубле. Во-вторых, спрос на валюту по-прежнему подавлен, активность импортеров сдерживается высокими ставками. При этом в курс еще транслируются более высокие уровни цен на нефть, которые мы видели до начала апреля. В-третьих, в последнее время оживился переговорный трек РФ-США. Также рублю благоволят жесткий курс ДКП и продажи валюты в рамках бюджетного правила. Скорее всего, мы наблюдаем годовые вершины рубля. Краткосрочно не исключены минимумы по доллару вплоть до 80, но среднесрочный прогноз для рубля неблагоприятен. Спад цен на нефть в начале апреля на фоне эскалации торговых войн может сказаться на рубле. Доллар в мае может вернуться ближе к 90 рублям, юань - к 12 рублям", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев.

Годовая инфляция в России при отсутствии новых сильных проинфляционных шоков перейдет к снижению с мая как за счет дальнейшего постепенного торможения текущего роста цен, так и из-за выхода из расчета показателя высоких значений месячных приростов мая-декабря 2024 года, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ РФ.

Рост потребительских цен в марте продолжил замедляться на фоне укрепления рубля и снижения спроса по ряду категорий непродовольственных товаров, отмечают эксперты. Они также подчеркивают сдерживающее влияние на динамику потребительских цен денежно-кредитной политики.

Инфляционное давление в I квартале 2025 года заметно снизилось по сравнению с концом 2024 года: текущий темп роста цен в годовом выражении с поправкой на сезонность составил 8,3% после 12,9% в IV квартале 2024 года. Однако этот показатель все еще остается повышенным, отмечают аналитики ЦБ.

Нефтяные цены снижаются в ходе торгов вечером после того, как Международное энергетическое агентство (МЭА) резко ухудшило оценку роста мирового спроса на нефть в 2025 году.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск снизилась на 0,8%, до $64,34 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на май на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели на 0,82% - до $61,01 за баррель.

МЭА понизило оценку роста мирового спроса на нефть в 2025 году до 726 тыс. баррелей в сутки. Месяцем ранее агентство прогнозировало показатель на уровне 1,031 млн баррелей в сутки (б/с). Теперь МЭА оценивает мировой спрос на нефть в текущем году в 103,54 млн б/с.

Ранее ОПЕК впервые с января скорректировала оценки темпов роста спроса на нефть в 2025 и 2026 годах, понизив их на 150 тыс. б/с - до 1,3 млн б/с и 1,28 млн б/с соответственно.

За последние две недели нефть подешевела примерно на $10 за баррель на опасениях, что развязанные президентом США Дональдом Трампом торговые войны спровоцируют глобальную рецессию, которая в свою очередь приведет к падению спроса на топливо, особенно в США и Китае.

Тем временем накануне Трамп намекнул на возможность смягчения пошлин на импорт автомобилей и автозапчастей, что несколько воодушевило участников рынка.

Банк России во вторник, 15 апреля, в рамках аукциона недельного репо разместил 1,770 трлн рублей (при лимите 1,770 трлн рублей и спросе 4,133 трлн рублей) в среднем по ставке 21,24% годовых.

ЦБ с 15 апреля перешел к проведению недельных аукционов репо вместо депозитных аукционов в связи с ожидаемым дальнейшим снижением структурного профицита в банковском секторе и переходом к дефициту ликвидности, а также со сложившейся структурой спроса кредитных организаций на денежном рынке.

Ставки межбанковского кредитного рынка увеличились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 14 апреля опустилась на 4 базисных пункта - до 21,5% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки один и три месяца остались на прежнем уровне, 21,64% и 21,66% годовых. Версия на шесть месяцев во вторник поднялась на 2 базисных пункта и составила 21,9% годовых.

эб мв