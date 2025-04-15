Рубль днем немного повышается в паре с юанем в ожидании новых драйверов к более сильным движениям

Москва. 15 апреля. Китайский юань немного дешевеет на Московской бирже днем во вторник, рубль не очень заметно укрепляется в ожидании новых драйверов к более сильным движениям. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,1665 руб., что на 3,1 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск уменьшился на 61 копейку относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 83,95 руб./$1; контракт EURRUBF опустился на 83 копейки, до 94,33 руб./EUR1.

Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств - основных торговых партнеров России в марте 2025 года вырос на 7,1% по отношению к февралю, согласно предварительной оценке ЦБ РФ, опубликованной на его сайте.

В январе-марте 2025 года реальный эффективный курс рубля увеличился на 19,2%.

Рубль, вероятно, продолжит плавное укрепление в ближайшие дни с проверкой на прочность нижней границы диапазона 11-11,5 руб. за юань, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов.

Эксперт отмечает, что в условиях весьма сдержанного спроса на валюту со стороны импорта и достаточно объемной, при текущей торговой активности, реализации юаней со стороны Банка России новостной фон остается и в ближайшие дни, видимо, останется ключевым триггером, определяющим движение курсов на российском валютном рынке.

"Учитывая, что на мировых рынках преобладают позитивные настроения и ожидания конструктивного диалога США с торговыми партнерами по взаимным пошлинам, а российские инвесторы ждут дальнейших сигналов, указывающих на налаживание отношений России и США, рубль может продолжить тяготеть к плавному укреплению. Ждем проверки на прочность курсом пары "юань-рубль" нижней границы нашего текущего целевого диапазона 11-11,5 руб. за юань", - пишет Локтюхов.

Цены на нефть перешли к снижению после выхода ежемесячного отчета Международного энергетического агентства (МЭА), резко понизившего оценку роста мирового спроса на нефть в 2025 году.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск уменьшается на 0,72%, до $64,41 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дешевеют на 0,73% и торгуются по $61,08 за баррель.

МЭА понизило оценку роста мирового спроса на нефть в 2025 году до 726 тыс. баррелей в сутки (б/с). Месяцем ранее агентство прогнозировало показатель на уровне 1,031 млн б/с. Теперь МЭА оценивает мировой спрос на нефть в текущем году в 103,54 млн б/с.

"Ухудшение перспектив мировой экономики на фоне внезапной эскалации торговой напряженности в начале апреля привело к понижению нашего прогноза роста спроса на нефть", - говорится в отчете агентства, где отмечается, что около половины сокращения спроса придется на США и Китай.

Надежды на смягчение тарифной политики США сдерживают падение нефтяных котировок.

Накануне президент США Дональд Трамп намекнул на возможность пересмотра импортных пошлин на автомобили с учетом того, что компаниям необходимо больше времени для переноса производства в США.

В выходные власти США исключили из списка товаров, облагаемых недавно введенными зеркальными пошлинами, десятки видов электроники, в том числе компьютеры, мобильные телефоны и некоторые микрочипы.

Банк России во вторник, 15 апреля, в рамках аукциона недельного репо разместил 1,770 трлн рублей (при лимите 1,770 трлн рублей и спросе 4,133 трлн рублей) в среднем по ставке 21,24% годовых.

ЦБ с 15 апреля перешел к проведению недельных аукционов репо вместо депозитных аукционов в связи с ожидаемым дальнейшим снижением структурного профицита в банковском секторе и переходом к дефициту ликвидности, а также со сложившейся структурой спроса кредитных организаций на денежном рынке.