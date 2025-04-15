Рубль, вероятно, продолжит плавное укрепление в ближайшие дни - ПСБ

Рубль, вероятно, продолжит плавное укрепление в ближайшие дни с проверкой на прочность нижней границы диапазона 11-11,5 руб. за юань, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов.

Эксперт отмечает, что в условиях весьма сдержанного спроса на валюту со стороны импорта и достаточно объемной, при текущей торговой активности, реализации юаней со стороны Банка России, новостной фон остается, и, в ближайшие дни, видимо, останется ключевым триггером, определяющим движение курсов на российском валютном рынке.

"Учитывая, что на мировых рынках преобладают позитивные настроения и ожидания конструктивного диалога США с торговыми партнерами по взаимным пошлинам, а российские инвесторы ждут дальнейших сигналов, указывающих на налаживание отношений России и США, рубль может продолжить тяготеть к плавному укреплению. Ждем проверки на прочность курсом пары юань/рубль нижней границы нашего текущего целевого диапазона 11-11,5 руб. за юань".

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