"КИТ Финанс Брокер" понизил прогнозную цену акций Ростелекома до 70 руб

"КИТ Финанс Брокер" понизил прогнозную цену акций "Ростелекома" до 70 рублей за бумагу, сообщается в комментарии аналитиков.

Совет директоров "Ростелекома" утвердил дивидендную политику на 2024-2026 годы. Предыдущая дивполитика 2021-2023 гг предполагала выплату не менее 50% от чистой прибыли и не менее 5 рублей на акцию, так же планировалось наращивать выплаты на 5% в год.

"Новая версия дивполитики предполагает, что компания будет стремиться выплачивать совокупно не менее 50% от чистой прибыли МСФО, при этом установлены случаи, при которых расчет рекомендуемого размера дивидендных выплат может быть скорректирован советом директоров на величину денежных потоков по отдельным операциям или может быть предложено не выплачивать дивиденды, - пишут эксперты. - Сюда входят: капзатраты, существенные сделки по слияниям и поглощениям; операции, которые могут привести в к увеличению показателя Net Debt/OIBDA выше 3,0х. Мы негативно относимся к данной новости и снижаем наш таргет до 70 рублей за акцию".

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