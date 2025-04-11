Акции НОВАТЭКа в настоящее время привлекательны для покупок - "Цифра брокер"

Акции "НОВАТЭКа" в настоящее время выглядят привлекательно для покупок, прогнозная стоимость на горизонте года составляет 1824 рубля за штуку, говорится в стратегии аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер" на второй квартал 2025 года.

"Эмитент оценен с дисконтом относительно действующих активов, и возможный запуск "Арктик СПГ 2" в текущей оценке по-прежнему не учитывается. Не заложены в нее и более дальние проекты компании, например, строительство завода по сжижению природного газа в Мурманске, мощность которого должна превысить 20 млн тонн. Но для реализации этих проектов необходимо начать отгрузки с "Арктик СПГ 2", - пишут эксперты. - "НОВАТЭК" продолжает быть эффективной компанией с качественным корпоративным управлением и понятной дивидендной политикой, а поставки с "Арктик СПГ 2", возможно, начнутся уже в 2025 году. По текущим ценам акции "НОВАТЭКа" выглядят привлекательно, целевой ориентир составляет 1824 руб. за штуку на горизонте года".

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