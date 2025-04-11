Прогнозная цена акций Татнефти на горизонте года - 800 руб. - Freedom Finance Global

Прогнозная стоимость акций "Татнефти" на горизонте года составляет 800 рублей за штуку, говорится в материале ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой.

Совет директоров эмитента рекомендовал годовому общему собранию акционеров, назначенному на 22 мая, одобрить совокупные дивиденды за 2024 год в размере 98,7 руб. на обыкновенную и привилегированную акции с учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов в размере 55,59 руб. на акцию.

"Таким образом, размер финального дивиденда за 2024 год составит 43,11 руб. на акцию, что полностью соответствует нижней границе нашего прогноза и при этом значительно (на 24%) выше прогноза-консенсуса аналитиков, - указывает эксперт инвесткомпании. - Дивидендная доходность обыкновенных акций "Татнефти" за 2024 год составит 15,3%, привилегированных - 15,7%, что является высоким показателем годовой доходности и значительно выше инфляции. Напомним, что по итогам 2023 года "Татнефть" выплатила дивиденды в размере 87,88 руб. на обыкновенную и привилегированную акции, а рекомендуемые дивиденды за 2024 год на 12% превысили размер совокупного дивиденда за 2023 год, что отражает сильные результаты работы нефтяной компании в 2024 году".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.