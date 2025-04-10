Индекс Мосбиржи откроет основную сессию четверга мощным гэпом вверх - "Алор Брокер"

Индекс Мосбиржи откроет основную сессию в четверг мощным "гэпом" вверх, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов.

"В целом для российского рынка акций ситуация не такая радужная, как для западных. Основной торговый партнер РФ - Китай - не сможет поставлять свою продукцию в США (ввозить товары в Штаты при таких тарифах становится бессмысленным). Это с огромной вероятностью приведет к снижению спроса КНР на сырье, в том числе российское. С другой стороны, отечественный рынок сильно перепродан, и мы уже несколько дней говорим, что отскок может быть мощным при появлении любого позитивного повода", - пишет эксперт в комментарии.

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