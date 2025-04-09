ПСБ сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка

Банк ПСБ сохраняет рекомендацию "покупать" для бумаг Сбербанка с целевой ценой 356 руб. за обыкновенную акцию на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста на 25% с текущих уровней, сообщается в комментарии эксперта Дмитрия Грицкевича.

Согласно опубликованному отчету за март и 1К25, Сбербанк заработал в марте 137 млрд руб. (+6,8% г/г), за первый квартал - 405 млрд руб. (+11% г/г).

"Эффективность банка остается стабильной даже при сохранении жесткой денежно-кредитной политики - чистая процентная маржа (NIM) вблизи прошлогодних значений, а уровень кредитного риска (COR) после всплеска в январе 2025 года вернулся к комфортным показателям 2023-2024 гг. (1,4%-1,5%), - указывает Грицкевич. - Отмечаем оживление корпоративного кредитования банка в марте (+1%), что позволяет рассчитывать на дальнейший органический рост процентных доходов".

Аналитик подтверждаем прогноз по прибыли Сбербанка на 2025 год на уровне около 1,5 трлн руб.

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