Рынок акций РФ во вторник превысил 2745п по индексу МосБиржи в рамках коррекции, прервав рекордную серию снижения

Москва. 8 апреля. Рынок акций РФ во вторник слабо скорректировался вверх вслед за мировыми фондовыми площадками на новостях о готовности США к переговорам со странами, желающими согласовать условия отмены введенных Штатами импортных пошлин; сдерживающим фактором выступила слабость нефти (фьючерс на Brent топчется у $64 за баррель после локального роста). Индекс МосБиржи завершил основные торги ростом выше 2745 пунктов, тем самым прервав рекордную, 14-дневную, серию безостановочного снижения (с 19 марта); лидировали в росте акции Совкомбанка (MOEX: SVCB) (+5,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+5,1%) и "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+4,1%).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2746,41 пункта (+0,6%, днем индекс поднимался выше 2780 пунктов), индекс РТС - 1012,33 пункта (+1,5%); динамика цен "голубых фишек" на Мосбирже оказалась смешанной в пределах 3,5%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 9 апреля, составил 85,4641 руб. (-72,5 копейки).

Подорожали также акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (+2,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,5%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+1,3%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (+1,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1% и +1,3% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,8%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,6%), бумаги "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,1%).

Подешевели акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (-3,5%), "ВК" (MOEX: VKCO) (-2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,7%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-0,6%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,2%).

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что России нет в списке стран, в отношении которых Вашингтон ввел новые пошлины, поскольку между странами почти нет торговых операций. "Причина в том, что мы, по сути, не ведем бизнес с Россией", - сказал Трамп на встрече с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме.

Также Трамп заявил, что Вашингтон двигается к цели на переговорах с представителями России и Украины. "Мы встречаемся с российской стороной, мы встречаемся с украинской. Мы все ближе к цели", - сказал Трамп. "Но я недоволен бомбардировками, которые происходят в течение последних недель. Это ужасно", - подчеркнул он.

Дипломаты РФ и США в ближайшие дни проведут второй раунд консультаций по нормализации работы дипмиссий, сообщила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс МосБиржи во вторник торговался преимущественно в "плюсе", совершив не очень уверенную попытку отскока в направлении 2800 пунктов на новостном фоне, восстановления мировых биржевых площадок, котировок нефти и металлов, обрушившихся ранее.

В российском МИД подтвердили, что в ближайшие дни в Стамбуле состоится второй раунд переговоров с США. Между тем, Трамп заверил, что не собирается откладывать импортные пошлины, но в то же время готов вести переговоры со странами, которые желают согласовать условия торговли. В Китае рынок поддержали заявления госкомпаний о поддержке при напряженности с тарифами, некоторые объявили о выкупе акций, отметил эксперт.

В среду будет опубликован протокол последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США. На российском рынке Сбербанк раскроет сокращенные результаты по РСБУ за 3 месяца 2025 года, совет директоров "Татнефти" (MOEX: TATN) определится с дивидендами за IV квартал 2024 года. Росстат в среду вечером представит оценку индекса потребительских цен с 1 по 7 апреля.

"В фокусе внимания инвесторов в середине недели останутся геополитические новости, динамика сырьевых и валютных котировок, общий сантимент на рынках. Прогноз по индексу МосБиржи на 9 апреля - 2700-2850 пунктов", - считает Шепелев.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ завершил день в "плюсе", но растерял почти все отвоеванные внутри дня позиции в рублевом сегменте, несмотря на запланированный на 10 апреля очередной раунд переговоров США и РФ.

Бумаги ПАО "Полюс" отыгрывали новые попытки роста цен на золото, которые отвоевали психологически важную отметку $3000 за унцию, но оставались ниже краткосрочного сопротивления $3060. По бумагам "Транснефти" (MOEX: TRNF) ждут объявления об итоговых дивидендах за 2024 год, которые, скорее всего, предложат доходность выше средней по рынку. Акции металлургического сектора и, в частности, производителей цветных металлов, оставались под давлением перспектив ухудшения ситуации в мировой экономике в случае усиления торгового противостояния и сокращения спроса на их продукцию. В "Северстали" при этом рекомендовали не выплачивать итоговые дивиденды за 2024 год, а вопрос годовых дивидендов по НЛМК и ММК пока остается открытым, отметила аналитик.

На западных фондовых площадках во вторник продолжались коррекционные покупки, которые были обеспечены развитием технической коррекции, а также надеждами на обнадеживающие торговые новости, хотя к вечеру поступили сообщения о жесткой позиции Китая в переговорах с США. Вечером США могут еще на 50% повысить торговые пошлины в отношении КНР, что несет в себе понижательные риски для цен на нефть. Российский рынок к завершению сессии оставался в коррекционном "плюсе", но отступил от максимумов дня, в целом обладая потенциалом развития восходящего движения в район 2900 пунктов по индексу МосБиржи. Инвесторы ждут новостей с нового раунда дипломатических переговоров США и РФ, в то же время осознавая потенциальные сложности со скорым заключением мирного соглашения по Украине. Рынок может получить также несколько корпоративных драйверов движения в случае обнародования рекомендаций по итоговым дивидендам за 2024 год "Татнефти", "Аэрофлота" и "ТГК-14" (MOEX: TGKN). Сбербанк представит финансовые результаты за 3 месяца 2025 года по РСБУ: от банка ждут объявления рекордных дивидендов за прошлый год, напомнила Кожухова.

Как полагает старший аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман, мировые рынки акций отскакивают после затяжной нисходящей коррекции, основной темой остаются торговые войны. Трамп накануне заявил, что из-за ответных пошлин со стороны Китая США могут ввести дополнительные пошлины в 50% против Поднебесной с 9 апреля. При этом представители США заявляют, что уже около 70 стран обратились к Штатам с различными предложениями относительно торговли. В условиях технической перепроданности рынков инвесторы цепляются хотя бы за небольшую возможность того, чтобы торговые войны перешли в плоскость переговоров.

С технической точки зрения индекс МосБиржи вошел в зону перепроданности, на что указывает низкое значение индекса относительно силы RSI. В случае отскока целями для индекса МосБиржи могут выступать уровни 2890 и 3000 пунктов. При этом в сценарии дальнейшего снижения поддержкой может выступить уровень 2600 пунктов, полагает Кауфман.

По словам руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, мировые площадки начали восстанавливаться после распродаж. В целом рынок акций РФ все еще выглядит сильно перепроданным, такого длительного непрерывного снижения (14 дней подряд по индексу МосБиржи) в этом тысячелетии еще не наблюдалось. Открывать "шорты" сейчас неоправданно рискованно, а вот покупка бумаг на средний срок выглядит интересно, считает эксперт.

Однако риски стагнации мировой экономики никуда не делись, поэтому нет уверенности, что в ближайшее время произойдет полноценный разворот акций вверх, а не всего лишь отскок. Поэтому стоит сохранять деньги на случай падения индекса МосБиржи ниже 2500 пунктов. Хранить резерв можно в фондах денежного рынка. Наиболее перспективными по-прежнему выглядят акции финансового сектора, добавил Антонов.

В Азии во вторник наблюдалась позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 6%, австралийский ASX Australia - на 2,4%, южнокорейский Kospi - на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на 1,6%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,5%), "плюсуют" Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX подросли на 1,7-2,5%) и США (индексы к 18:50 МСК подскочили на 2,3-2,5%).

Народный банк Китая повторил, что планирует понизить процентные ставки и нормы обязательных резервов для банков в этом году, это оказало поддержку рынкам, сообщает Trading Economics.

Пекин официально запросил консультации во Всемирной торговой организации (ВТО) для обсуждения ответных пошлин США в отношении Китая, сообщается на сайте ВТО во вторник.

Тем временем участники рынка все больше ждут снижения ставок Федрезервом с целью поддержать американскую экономику. Трейдеры теперь ожидают пять понижений ставки - суммарно на 125 базисных пунктов до конца текущего года. На прошлой неделе трейдеры ожидали всего трех снижений.

В то же время глава JPMorgan Джейми Даймон отметил, что пошлины наверняка приведут к ускорению роста цен как на американские, так и на импортные товары, "поскольку себестоимость растет, и повышается спрос на американские товары". По его мнению, инфляция будет устойчивее, чем многие ожидают, в результате чего процентные ставки могут оставаться повышенными даже в условиях охлаждения экономики.

На нефтяном рынке цены вечером во вторник забуксовали в росте после отката днем ранее до минимумов за 4 года.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК во вторник составила $64,25 за баррель (+0,1% и -2,1% накануне), майская цена WTI - $61,04 за баррель (+0,6% и -2,1% в понедельник).

Инвесторы оценивают новые заявления президента США Трампа относительно пошлин, а также реакцию на его тарифную политику со стороны торговых партнеров Штатов. Обеспокоенность перспективами экономического роста и спроса на нефть продолжает оказывать негативное влияние на рынок.

Президент Трамп в понедельник пригрозил ввести дополнительные 50-процентные пошлины на китайский импорт, если КНР не откажется от ответных мер на американские зеркальные тарифы. Если это случится, то в совокупности тарифы на китайский импорт вырастут до 104%.

В ответ китайский Минторг заявил, что Пекин не намерен уступать, если США продолжат давление на Китай при помощи пошлин.

Давление на нефтяные котировки также оказывает решение стран ОПЕК+ ускорить снятие ранее принятых ограничений на добычу, а также новость о том, что саудовская госкомпания Saudi Aramco снизит цены на все сорта нефти, главным образом для клиентов из Азии.

На фоне волатильности на мировых рынках Управление по информации в области энергетики (EIA) Минэнерго США перенесло публикацию ежемесячного прогноза по нефти со вторника на четверг. Позднее во вторник Американский институт нефти (API) должен опубликовать данные по запасам нефти в США за прошлую неделю.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже во вторник выросли акции "ТГК-14" (+13,8%), ПАО "Завод им. Лихачева" (MOEX: ZILL) (+8,8%), ПАО "РБК" (MOEX: RBCM) (+8,4%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (+6,5%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (MOEX: NFAZ) (+6,1%), ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (+5,8%), "Белона" (MOEX: BLNG) (+5,1%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+5,1%), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (+5%).

Снизились акции ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (-8,3%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-4,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 90,66 млрд рублей (из них 12,9 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 11,43 млрд рублей на бумаги "Т-Технологии" и 9,33 млрд рублей на акции "Газпрома").