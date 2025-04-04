"Финам" открыл торговую идею: покупать акции НМТП с целью 13,1 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Новороссийского морского торгового порта" (НМТП) с целью 13,1 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 35%, стоп-приказ: 8,7 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Чистая прибыль эмитента за 2024 год по МСФО составила 37,8 млрд руб., увеличившись на 25,2% по сравнению с 30,2 млрд руб. в предыдущем году, отмечают аналитики. Выручка выросла на 5,5% (до 71,2 млрд руб.) против 67,5 млрд руб. годом ранее.

"С технической точки зрения цена находится на сильном уровне поддержки. При объеме позиции в 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 8,7 руб. риск на портфель составит 0,51%", - указывают в "Финаме".

"Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) - российская компания, крупнейший портовый оператор, осуществляющий свою деятельность в Новороссийском морском порту.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.