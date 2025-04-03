"Т-Инвестиции" повысили прогнозную цену акций Ленты до 1700 руб

"Т-Инвестиции" повысили прогнозную стоимость акций МКПАО "Лента" до 1700 рублей за штуку, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитика брокера Михаила Конькова.

"Недавно ритейлер представил финансовые результаты четвертого квартала 2024 года, которые мы оцениваем как сильные. Сохраняем идею на покупку акций эмитента и поднимаем цену на фоне сильной отчетности и повышения наших ожиданий на текущий год. По нашим консервативным оценкам, маржинальность по EBITDA и свободный денежный поток снизятся в 2025 году, однако форвардный мультипликатор EV/EBITDA останется на привлекательном уровне 3х - это ниже исторического значения и среднего по индустрии. Потенциал роста на горизонте года составляет 19%", - указывает эксперт.

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