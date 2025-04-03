Рынок акций РФ днем растет во главе с НОВАТЭКом, несмотря на внешний пессимизм после введения пошлин в США

Москва. 3 апреля. Рынок акций РФ днем в четверг корректируется вверх за счет закрытия коротких позиций игроками на фоне ожиданий новостей по урегулированию конфликта вокруг Украины, рост сдерживается ухудшением внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (фьючерс на нефть Brent упал ниже $72 за баррель, подешевели металлы) после объявления президентом США Дональдом Трампом новых импортных пошлин. Индекс МосБиржи поднялся в район 2970 пунктов, локомотивом роста выступают акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+4,1%).

К 13:00 МСК индекс МосБиржи составил 2969,73 пункта (+1,5%), индекс РТС - 1106,45 пункта (+1,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 4,6%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 3 апреля, составляет 84,5522 руб. (-31,85 копейки).

Также подорожали акции "Юнипро" (MOEX: UPRO) (+4,6%), "Эн+ груп" (MOEX: ENPG) (+3,4%), "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (+3%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+2,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+2,9%), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+2,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+2,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2,2%), "ВК" (MOEX: VKCO) (+1,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,4%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (+1,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,2%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,9%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+0,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,7% и +0,5% "префы"), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,4%).

Подешевели акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,1%).

Россия не была включена в список стран, которые облагаются США ответными ввозными пошлинами, но не исключено, что она может столкнуться с новыми санкциями, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

"Пресс-секретарь Кэролайн Левитт сообщила Axios в среду, что Россия не включена в список, поскольку санкции США уже препятствуют любой значимой торговле", - пишет портал. Также она сказала, что Россия все еще может столкнуться с "дополнительными жесткими санкциями".

Президент США Дональд Трамп дал положительную оценку тому, как Москва и Киев сотрудничают с его администрацией в вопросе разрешения украинского конфликта. "Мы видим хорошее сотрудничество со стороны России и Украины", - сказал он, выступая в Белом доме. "Мы остановим это", - добавил он, говоря о конфликте на Украине.

Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев сообщил, что по поручению главы государства 2-3 апреля в Вашингтоне проводит встречи с представителями администрации президента США Трампа.

Дмитриев также сообщил в своем телеграм-канале, что восстановление диалога с США - непростой и постепенный процесс. "Но каждая встреча, каждый откровенный разговор позволяет двигаться вперед. Реальное понимание российской позиции открывает новые возможности для конструктивного взаимодействия, в том числе в инвестиционно-экономической сфере", - подчеркнул он. По итогам встреч он пообещал дать краткие комментарии.

Между тем вышедшие накануне вечером данные Росстата показали ускорение инфляции в РФ с 25 по 31 марта до 0,20% после 0,12% с 18 по 24 марта, 0,06% с 11 по 17 марта. С начала месяца рост цен к 31 марта составил 0,55%, с начала года - 2,61%. Окончательные цифры по инфляции в марте Росстат опубликует 11 апреля (месячные цифры не всегда совпадают с недельными расчетами Росстата).

Из данных за март этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 31 марта ускорилась до 10,24% с 10,06% на конец февраля (точные данные по годовой инфляции на конец марта Росстат также опубликует 11 апреля).

Динамика инфляции в России пока соответствует ожиданиям Банка России - она замедляется, но ситуация изменчива, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в Госдуме.

"Что касается снижения ключевой ставки, оно будет происходить по мере снижения инфляции. Сейчас динамика в инфляции та, которую мы прогнозировали, то есть она постепенно снижается. Но здесь надо будет смотреть за всей ситуацией. Ситуация изменчива", - сказала Набиуллина.

Она напомнила, что в 2024 году инфляция сначала снижалась, а потом стала ускоряться, что потребовало повышения ключевой ставки. "Поэтому здесь преждевременные действия могут привести к тому, что потом надо будет опять повышать (ставку - ИФ). Нам нужно лучше здесь аккуратно, но последовательно привести к ситуации, когда снизится инфляция, и на этой базе будут умеренные ставки для бизнеса", - отметила глава ЦБ.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", общая картина на российском рынке акций пока не меняется: волатильность остается повышенной, а ситуация вокруг украинского кризиса продолжит оказывать значительное влияние на локальных инвесторов, как и данные по инфляции. Тем не менее российский рынок к середине недели уже выглядел перепроданным, поэтому наблюдается технический отскок вверх. На мировых рынках при этом наблюдаются панические распродажи на фоне масштабных пошлин Трампа.

Управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Екатерина Крылова опасается, что устоять рынку акций РФ перед внешним негативом будет сложно, индекс МосБиржи будет находиться в диапазоне 2900-2980 пунктов.

Индекс МосБиржи в среду сумел удержать 2900 пунктов, после чего отскочить вверх. Рынок по-прежнему остается крайне волатильным, ключевые бумаги ежедневно мигрируют из аутсайдеров в лидеры роста в зависимости от сантимента. Растут "префы" "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+2,8%) на фоне планов Венгрии и Сербии строить нефтепровод для получения нефти из РФ, также поддержку оказывают ожидания дивидендов вследствие неплохой отчетности компании за 2024 год.

Рынок ждет геополитических новостей - в Вашингтоне идут переговоры главы РФПИ Кирилла Дмитриева и спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа. Есть опасения, что устоять перед внешним негативом (в том числе перед падением нефти Brent ниже $73 за баррель) будет сложно, а существенного прорыва на фоне украинской темы пока не ожидается, считает Крылова.

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Максима Федосова, рынок акций РФ в четверг подрос, несмотря на внешний негатив и опубликованные данные по инфляции. Глава ЦБ РФ Набиуллина отметила, что инфляция придет к цели к концу года, банковская система остается здоровой, а снижение расходов бюджета в ближайшие месяцы будет оказывать дезинфляционный эффект. Локально на динамику котировок продолжают оказывать давление отсутствие реальных позитивных действий в части геополитики и укрепление рубля. Существенно улучшить ситуацию может частичная отмена антироссийских санкционных ограничений, считает Федосов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ пытается развить восходящую коррекцию от локальных минимумов после новостей об очередной встрече представителей РФ и США для обсуждения украинского вопроса. Настроения в РФ по-прежнему определяются главным образом геополитикой, а любые обнадеживающие сигналы помогают индексам отступить от ключевых среднесрочных уровней.

За рубежом тем временем всерьез обеспокоены ставшей реальностью торговой протекционистской позицией Трампа, а в ближайшие дни многие страны, очевидно, объявят о введении ответных мер. Как следствие, мировая инфляция в ближайшие месяцы может ускориться, а рост ключевых экономик - замедлиться, что представляет собой риски для акций, отмечает Кожухова.

Для нефти Brent и WTI ближайшие важные краткосрочные поддержки находятся у $72 и $68,5 за баррель соответственно - их пробитие может ускорить откат и будет указывать на риски развития среднесрочного снижения. "Бычьими" факторами для нефтяных котировок при этом остаются риски перебоя поставок из-за геополитической напряженности в разных частях света, полагает представитель "Велес Капитала".

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, внешний негативный фон будет препятствовать отскоку российских акций вверх.

Причиной преобладания продаж остается разочарование в связи с тем, что компромисс по Украине, как ожидается, будет достигнут не скоро. В последние дни у многих оптимистов начали срабатывать "стопы" и даже, возможно, "маржин-коллы". Лишь близость технической поддержки 2900 пунктов по индексу МосБиржи и огромная перепроданность привели к развороту рынка на вечерних торгах среды. Причем отскок состоялся на негативной статистике Росстата по инфляции - недельный индекс потребительских цен взлетел с 0,12% до 0,2%, годовая инфляция выросла с 10,22% до 10,24%.

Рост инфляции не стоит рассматривать как неэффективность борьбы с ней Банка России. Проблема кроется в том, что за первые два месяца этого года расходы бюджета выросли более чем на 30% год к году, полагает эксперт. Сейчас часть этих денег дошла до населения и начала перекочевывать на потребительский рынок. Без ограничительных мер ЦБ все было бы намного хуже. Однако эти цифры говорят о том, что 25 апреля, когда совет директоров регулятора в очередной раз будет обсуждать размер ставки, максимум, на что можно будет рассчитывать - это на ее неизменность и нейтральный прогноз регулятора, считает Антонов.

В четверг попытки отскока индекса МосБиржи продолжаются, но нет сильной уверенности, что они завершатся благополучно. Причины опасений кроются во внешних площадках, где идут масштабные распродажи после решения США ввести торговые пошлины на товары из 185 стран. В такой ситуации отечественным инвесторам нужно проявлять выдержку: среднесрочные портфели имеет смысл постепенно пополнять, в основном акциями финансового сектора, оставляя запас капитала на случай введения новых санкций в отношении России. Спекулянтам можно осторожно присоединяться к росту, выставляя короткие защитные "стопы". На отскок лучше брать фьючерс на индекс МосБиржи. О том, что 10-дневный обвал в акциях спровоцирован не экономической ситуацией в России, говорит стабильность рубля, полагает представитель "Алор брокера".

В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 упал на 2,8%, австралийский ASX Australia - на 1%, южнокорейский Kospi - на 0,8%, китайский Shanghai Composite просел на 0,2%, гонконгский Hang Seng потерял 1,5%), "минусует" Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX снижаются на 0,6-1,9%) и упали американские фондовые фьючерсы (контракты снижаются на 2,6-3,7%).

Президент США Дональд Трамп объявил в среду о решении ввести зеркальные пошлины в отношении иностранных торговых партнеров его страны. "Это зеркальные пошлины. Если у них есть пошлины против нас, то мы вводим пошлины против них", - сказал он, выступая в Белом доме.

Трамп назвал эти пошлины "декларацией нашей экономической независимости". Он показал таблицу, в которой указано, какие пошлины в среднем действуют в отношении США в других странах, и какие США вводят в ответ.

Так, согласно таблице, в Китае пошлины на продукцию США составляют в среднем 67%, а ответные американские пошлины будут на уровне 34%. Пошлины в ЕС оцениваются в 39%, ответные пошлины будут на уровне в 20%. Пошлины со стороны Японии - 46%, ответные пошлины со стороны США - 24%. Индийские пошлины на американские товары оценены в 52%, ответные пошлины - 26%.

При этом Трамп пояснил, что установил базовый минимальный уровень пошлин в 10%. Он подчеркнул, что такой подход - "это мягкие ответные пошлины".

Исполняющий обязанности президента Южной Кореи Хан Док Су поручил правительству в четверг принять все возможные меры в ответ на объявленные США 25%-е пошлины.

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Ёдзи Муто призвал Вашингтон отказаться от введения пошлин на Японские товары. "Тарифные меры, предпринятые США, крайне прискорбны, и я вновь настоятельно призываю не применять их к Японии", - сказал Муто.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, который рассчитывает Caixin, в марте поднялся до 51,9 пункта (максимум за три месяца) по сравнению с 51,4 пункта месяцем ранее. Аналитики ожидали повышения в среднем до 51,6 пункта, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке цены днем в четверг падают на фоне новых импортных пошлин США и статистики о запасах сырья в Штатах.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 13:00 МСК в четверг составила $71,88 за баррель (-4,1% и +0,6% в среду), цена майского фьючерса на WTI - $68,58 за баррель (-4,4% и +0,7% накануне).

В Белом доме пояснили, что минимальные пошлины США в 10% начнут действовать 5 апреля, а более высокие пошлины - 9 апреля.

Согласно опубликованным накануне данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на минувшей неделе выросли на 6,165 млн баррелей, дистиллятов - на 264 тыс. баррелей, а резервы бензина уменьшились на 1,551 млн баррелей. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозировали снижение запасов нефти на 2 млн баррелей, дистиллятов - на 1,1 млн баррелей, бензина - на 1,9 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились на 2,373 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже днем выросли акции ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (+9,8%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (+8,7%), "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (+4,9%), "ЭЛ5-Энерго" (MOEX: ELFV) (+4,9%), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (+4,2%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+3,1%), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (+3%).

Подешевели акции ПАО "Новабев Групп" (MOEX: BELU) (-3,7%). Совет директоров компании принял решение о возможности проведении IPO "ВинЛаб", своего розничного подразделения, говорится в сообщении компании. Согласно решению совета директоров, проведение IPO изучается в среднесрочной перспективе, другие подробности не раскрываются.

По итогам 2024 года сеть "ВинЛаб" увеличилась на 23%, до 2 тыс. 41 магазина. Ее выручка составила 86,3 млрд рублей, что на 27% больше, чем в 2023 году (67,9 млрд рублей). EBITDA сегмента увеличилась до 10,2 млрд рублей с 8,2 млрд рублей годом ранее. По сравнению с предыдущим годом трафик в сети вырос на 11,2%, средний чек - на 14,6%. Без учета органического роста сопоставимые продажи увеличились на 11%.

Уставный капитал АО "ВинЛаб" составляет 544 млн рублей.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:00 МСК составил 34,3 млрд рублей (из них 4,91 млрд рублей пришлось на акции "Т-Технологии", 4,66 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 3,92 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).