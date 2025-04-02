Долгосрочные перспективы акций Полюса по-прежнему привлекательны - "ВТБ Мои Инвестиции"

Долгосрочные перспективы акций "Полюса" выглядят привлекательно, говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции".

С начала года драгметалл подорожал более чем на 18%, достигнув нового максимума - свыше $3100 за унцию. Хотя потенциал роста на этот год может быть частично исчерпан, для золотодобывающих компаний сложилась крайне благоприятная рыночная ситуация, считают эксперты.

Максимальную выгоду получат компании с низкой себестоимостью добычи. В числе таких компаний - "Полюс". Недавно компания провела сплит акции с коэффициентом 1 к 10. Бумаги стали более ликвидными и доступными по цене.

"Долгосрочные перспективы "Полюса" выглядят привлекательно. Компания представила план разработки месторождения Сухой Лог, что позволит увеличить объем производства примерно на 80%. Однако начало добычи на месторождении запланировано не раньше 2028 года. Но золото и само по себе, скорее, неторопливый актив и приветствует долгосрочное партнерство", - отметил начальник управления торговых операций "ВТБ Мои Инвестиции" Сергей Селютин.

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