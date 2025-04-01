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01 апреля 2025 года 19:15

Рубль вечером заметно усилил темпы роста на возобновлении ожиданий скорой нормализации российско-американских отношений

Москва. 1 апреля. Китайский юань заметно понизился на Московской бирже по итогам торгов во вторник. Рубль укрепился на новостях о подготовке новой встречи представителей РФ и США по нормализации контактов, о которой сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Кроме того, по словам Лаврова, американская сторона обещала в ближайшее время отреагировать на предложения России в рамках черноморской инициативы.

Предыдущая встреча представителей РФ и США состоялась 24 марта в Эр-Рияде.

Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,473 руб., что на 20,8 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 2 апреля на 62,56 копейки, до 84,8707 руб./$1, и уменьшил курс евро на 46,33 копейки, до 91,9643 руб./EUR1.

"Позиции рубля в первой половине вторника выглядели довольно шатко после окончания мартовского налогового периода, юань пытался закрепиться в зоне 11,5-12, доллар пробивался к уровням выше 85. Дело было не только в утрате локальной опоры в виде фискального периода, но и в спаде геополитического оптимизма, ухудшающем общий сентимент к рублевым активам, а также постепенном изменении баланса экспорта и импорта не в пользу рубля. Из позитива для нацвалюты стоит отметить подъем цен на нефть в район $75, однако эффект от него проявится с временным лагом в несколько недель. Факторами поддержки рубля также остаются продажи валюты в рамках бюджетного правила, жесткая ДКП Банка России и меры валютного контроля", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев.

Вероятность снижения ключевой ставки ЦБ РФ сейчас выше вероятности ее повышения, считает советник председателя Банка России Кирилл Тремасов.

Среднегодовая ключевая ставка в 2025 году прогнозируется в диапазоне 19-22%, этот прогноз предполагает как возможность смягчения денежно-кредитной политики (ДКП), так и возможность ее ужесточения.

"Мы действительно в какой-то степени находимся, можно сказать, в такой переломной точке, когда можно двинуться и туда, и туда. Но с учетом того, что инфляция начала замедляться, инфляционные ожидания тоже идут вниз, пока все-таки вероятность того, что следующим шагом будет шаг вниз, а не вверх, вот эта вероятность, по моим субъективным ощущениям, выше", - сообщил Тремасов на коммуникационной сессии по разъяснению денежно-кредитной политики Банка России для представителей бизнеса, общественных объединений и органов власти Волгоградской области.

Таргет в 4%, вернуться к которому инфляция, по прогнозу ЦБ РФ, должна в 2026 году, может оказаться близко уже в первом полугодии следующего года, полагает Тремасов.

"В следующем году мы ждем возвращения инфляции к цели. Я думаю, приближение к 4% мы можем увидеть уже в первой половине следующего года", - сказал он.

Тремасов также напомнил, что ЦБ опубликует новый прогноз по итогам заседания совета директоров по ставке 25 апреля.

Курс рубля укрепился на фоне ожиданий смягчения санкций против России в связи с проведением переговоров между РФ и США, сейчас его уровень соответствует многолетним средним значениям, заявил советник председателя Банка России. "Насколько это укрепление устойчиво, мы судить не беремся, Центральный банк не дает прогнозов валютного курса", - подчеркнул Тремасов.

"Каких-то драматичных, кардинальных отклонений курса от своих среднеисторических значений не произошло. Сильное отклонение было в конце прошлого года в сторону мягкого, слишком слабого курса. Действительно, движение под 110 (рублей за доллар США - ИФ) - это было сильным отклонением от средне-исторических показателей. Сейчас мы вернулись по курсу, скорее, к многолетним средним", - отметил советник председателя ЦБ.

Цены на нефть слабо понижаются в ходе волатильной сессии вторника, инвесторы оценивают перспективы спроса и предложения, ожидая прояснения санкционной и торговой политики Вашингтона.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составляет $74,64 за баррель, что на 0,16% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на май на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) торгуются по $71,33, с понижением на 0,21%.

Трейдеры ждут заявлений президента США Дональда Трампа, который обещал 2 апреля анонсировать новую порцию пошлин, в том числе в отношении стран, использующих торговые ограничения для американских компаний.

В интервью телеканалу NBC в воскресенье Трамп сообщил, что намерен ввести вторичные 25%-е пошлины на экспортируемую российскую нефть, если Москва не заключит соглашение по украинскому урегулированию. В том же интервью американский президент заявил, что осуществит мощную бомбардировку Ирана, если Вашингтон и Тегеран не достигнут соглашения по иранской ядерной программе.

Ставки межбанковского кредитного рынка выросли относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 31 марта увеличилась на 39 базисных пунктов - до 21,45% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один и три месяца во вторник поднялись на 1 базисный пункт - до 21,54% и 21,5% годовых. Срочная версия RUONIA на шесть месяцев прибавила 2 базисных пункта и составила 21,64% годовых.

Банк России во вторник, 1 апреля, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 210 млрд рублей (при лимите 210 млрд рублей и спросе 1 трлн 296,9 млрд рублей) в среднем по ставке 20,01% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 25 марта, банки разместили в ЦБ РФ 320 млрд рублей (при лимите 320 млрд рублей и спросе 1 трлн 732,9 млрд рублей) в среднем по ставке 20,05% годовых.

эб юаа


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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