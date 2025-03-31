Альфа-банк сохраняет рекомендацию "выше рынка" для акций МДМГ

Альфа-банк сохраняет рекомендацию "выше рынка" для акций акций "МД Медикал Груп" (МКПАО "МДМГ", управляет сетью клиник "Мать и дитя") на фоне сильных результатов компании за 2П24 и 2024 год, говорится в аналитическом материале банка.

"МДМГ опубликовала сильную финансовую отчетность за 2П24 и 2024 год: показатели EBITDA, чистой прибыли оказались на 2-6% выше наших ожиданий, - отмечает аналитик Анастасия Егазарян. - Свободный денежный поток в прошлом году увеличился на 54% до 8, млрд руб., а денежная позиция на конец года составила 6млрд руб. Объявленный финальный дивиденд за 2024 год в 22 руб./акцию в совокупности с дивидендом за 9М24 подразумевает выплату 61% от чистой прибыли во втором полугодии".

По мнению эксперта, перспективы на 2025 год выглядят благоприятно: МДМГ планирует открыть 6 клиник и перейти к активной фазе строительства госпиталей в Московском регионе. "Раскрытые результаты и основные выводы после конференц-звонка полностью подтверждают наш позитивный взгляд на компанию", - резюмирует Егазарян.

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