Рынок акций РФ в пятницу упал к 3025п по индексу МосБиржи во главе с Газпромом, неделю завершил снижением

Москва. 28 марта. Рынок акций РФ в пятницу снизился в отсутствие позитивных известий относительно новых официальных российско-американских контактов по вопросу мирного урегулирования конфликта на Украине, а также на фоне ухудшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры (фьючерс на Brent опустился к $73,5 за баррель). Индекс МосБиржи упал до 3025 пунктов, зафиксировав снижение восьмые торги подряд, локомотивом отката выступили акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-4,8%).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 3025,65 пункта (-1,9%, минимум сессии - 3001,62 пункта), индекс РТС - 1139,02 пункта (-1,7%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 6,5%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 29 марта, составил 83,6813 руб. (-15,34 копейки).

За неделю индексы РТС и МосБиржи упали на 4,1-5,2%, доллар от ЦБ РФ подешевел на 0,96 рубля.

Подешевели в пятницу также акции "Эн+ груп" (MOEX: ENPG) (-6,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-4,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-3,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-3,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-3,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2,8%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-2,5%), "Т-Технологии" (SPB: TCSG) (-2,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2,1% и -0,1% "префы"), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,7% и -1,7% "префы"), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-1,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,9%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,6%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-0,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,5%), "ВК" (MOEX: VKCO) (-0,1%).

Чистая прибыль "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+2,6% "префы") по МСФО в 2024 году составила 287,7 млрд руб. против 304,2 млрд руб. годом ранее, сообщила компания. Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", ожидали данный показатель на уровне 263 млрд руб.

Совет директоров "Селигдара" (MOEX: SELG) (+1,7%) рекомендовал не выплачивать финальные дивиденды за 2024 год, сообщила компания.

Подорожали акции "Русала" (MOEX: RUAL) (+0,4%).

Точных дат проведения нового раунда переговоров делегаций РФ и США пока нет, но диалог между странами будет продолжаться в любом случае, заявил в четверг вечером пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Контакты на высшем уровне между Россией и Соединенными Штатами касательно договоренностей, достигнутых на консультациях экспертных групп в Эр-Рияде, пока не планируются, сообщил также Песков.

Россия готова сотрудничать с Европой в рамках мирного урегулирования ситуации на Украине, но больше не будет допускать ошибок, основанных на излишнем доверии, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы за то, чтобы решить все эти вопросы мирными средствами (...), но при устранении первопричин, которые привели к сегодняшней ситуации. Нам нужно, безусловно, обеспечить безопасность России на длительную историческую перспективу. Любой шаг, направленный на решение этой задачи, нами будет приветствоваться", - сказал Путин во время общения с моряками-подводниками атомного подводного крейсера "Архангельск".

Тем временем, Минобороны РФ сообщило в пятницу, что Украина в течение суток вновь атаковала российские энергетические объекты - инфраструктуру "Саратовского нефтеперерабатывающего завода" и филиала ПАО "Россети Центр" (MOEX: MRKC) - "Белгородэнерго".

Сроки подключения Россельхозбанка к международной системе межбанковский платежей SWIFT на переговорах 24 марта в Эр-Рияде не затрагивались, заявил член делегации РФ глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. "Сроки не оговаривались. Упоминались некоторые сроки о том, что касается прекращения огня, некоторых мер безопасности. По финансовой составляющей мы пока продолжаем обсуждение", - сказал Карасин в пятницу в эфире телеканала "Россия 24".

Также Карасин отметил, что возможность для прорыва после консультаций российской и американской делегаций в Эр-Рияде есть, но очень многое будет зависеть от ситуации на земле, в том числе в украинских политических кругах.

Данные за первые месяцы 2025 года говорят о продолжении расширения производства и выравнивании спроса, что не приводит к дальнейшему раскручиванию инфляции и ослаблению рубля, отметила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в годовом отчете ЦБ.

"По оценке Банка России, переход к более сбалансированным темпам кредитования уменьшит импульс к избыточному расширению спроса и, следовательно, обеспечит возобновление дезинфляции в первой половине 2025 года", - отмечает Банк России.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, рынок акций РФ завершил неделю в красной зоне. Прогресс в переговорах по урегулированию украинского конфликта не выглядит быстрым, это в значительной мере и обусловило откат индексов. Дополнительным негативом выступили последние новости вокруг основателя "Русагро" (MOEX: RAGR) (MOEX: AGRO) и данные Росстата о возобновлении роста недельной инфляции. Кроме того, на динамике тяжеловесных акций "Газпрома" могли сказаться сообщения о разрушении узла газотранспортной инфраструктуры в Курской области, отметил эксперт.

Мировые индексы в пятницу также просели, инвесторов продолжают тревожить риски эскалации торговых войн. Опубликованные февральские данные по расходам американских потребителей в целом совпали с ожиданиями. Из важной макростатистики понедельника интерес будут представлять мартовские индексы деловой активности в производстве и секторе услуг КНР. На российском рынке "ВУШ Холдинг" (MOEX: WUSH) опубликует финансовые результаты по МСФО за 2024 год, напомнил эксперт.

Технически индекс МосБиржи опустился к сильной поддержке в районе 3000 пунктов, откуда покупатели могут организовать отскок. Некоторую поддержку акциям в начале апреля может оказать ослабление рубля на фоне завершения налогового периода. Прогноз по индексу МосБиржи на 31 марта - 3000-3150 пунктов, считает Шепелев.

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, рынок акций выпускает пар, поскольку пришло осознание, что последние несколько недель у инвесторов были слишком завышенные ожидания быстрого решения по урегулированию конфликта между РФ и Украиной. Сейчас же, когда появилось ярко выраженное европейское противодействие российскому и американскому плану замирения, рынок вполне логично "притормозил" с оптимизмом, покупатели заняли выжидательную позицию, полагает аналитик.

По словам аналитика ФГ "Финам" Алексея Калачева, мировые фондовые рынки чувствуют себя неуверенно и предпочитают проседать, в то время как цены на золото обновляют максимумы. Вступление в силу на следующей недели новых взаимных тарифов вносит все больше неопределенности. Кроме них, отдельные 25%-е тарифы США на автомобили, произведенные за границей, вызывают беспокойство автопроизводителей и стран с развитой автомобильной промышленностью. К тому же президент США Дональд Трамп пообещал ввести еще более высокие тарифы для ЕС и Канады, если они скоординируют усилия по противодействию торговым мерам США.

Индекс МосБиржи отступил к нижней границе умеренно снижающегося диапазона - в район поддержки 3000 пунктов. Верхняя граница коридора будет проходить через 3250 пунктов, отмечает Калачев.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ остается под давлением геополитической неопределенности и перспективы сохранения высоких процентных ставок ЦБ РФ до замедления инфляции.

Итоги переговоров делегаций США и РФ в Саудовской Аравии не смогли заверить инвесторов в скором достижении масштабного мирного соглашения. Так, сторонам еще предстоит проработать детали обеспечения безопасного судоходства в Черном море, возвращения РФ на мировой рынок сельскохозяйственного экспорта (в частности, удобрений и продовольствия), а также гарантии обеспечения договоренностей по запрету ударов по объектам энергетики.

На западных фондовых площадках в пятницу продолжились продажи, которые были вызваны рисками введения торговых пошлин США уже на следующей неделе. Не исключено, впрочем, что мировым лидерам в ближайшие дни еще удастся договориться, хотя американские акции на данный момент скорее подтверждают опасность развития нисходящего движения. Российский рынок к завершению сессии оставался недалеко от минимумов дня и закрыл февральский "гэп" по индексу МосБиржи, удержавшись немногим выше психологически важной отметки 3000 пунктов. На следующей неделе отсутствие обнадеживающих геополитических и монетарных драйверов может продолжить толкать индикатор вниз, в район 2900 пунктов. Снижение может продолжаться до тех пор, пока инвесторы вновь не обретут надежду на скорое заключение мирного соглашения или снижение ключевой ставки ЦБ РФ, считает Кожухова.

В Азии в пятницу преобладала негативная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 упал на 1,8%, австралийский ASX Australia подрос на 0,1%, южнокорейский Kospi снизился на 1,9%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng потерял 0,7%), в Европе нет единого вектора (индекс FTSE подрос на 0,03%, DAX и CAC 40 просели на 0,7%), "минусуют" США (индексы к 18:50 МСК снизились на 1,2-1,9% во главе с Nasdaq).

Трейдеры уходят от риска в преддверии объявления президентом США Дональдом Трампом новой порции пошлин на импорт. Ранее Трамп обещал анонсировать пошлины для стран, использующих торговые барьеры для американских товаров, 2 апреля.

Дополнительным негативным фактором для японского рынка являлось то, что в пятницу бумаги большинства компаний торговались без права получения инвесторами дивидендов, с учетом приближающегося завершения финансового года.

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил в парламенте в пятницу, что введение пошлин на импорт автомобилей в США окажет серьезное влияние на экономику страны, и пообещал принять меры для защиты отрасли и рабочих мест. Он отметил, что правительство Японии намерено вести коммуникации с администрацией Трампа, чтобы объяснить Вашингтону, как много японские компании инвестировали в США, сообщает Market Watch.

Доходы населения США в феврале подскочили на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, расходы выросли на 0,4%, говорится в отчете министерства торговли страны. Опрошенные Bloomberg аналитики ожидали подъема на 0,4% и 0,5% соответственно.

Индекс потребительского доверия в США в марте уменьшился до 57 пунктов по сравнению с 64,7 пункта месяцем ранее, по окончательным данным Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Это минимальный уровень с ноября 2022 года. При этом предварительно сообщалось о снижении до 57,9 пункта, и опрошенные Trading Economics аналитики не ожидали пересмотра.

На нефтяном рынке к вечеру в пятницу цены снижаются на слабой статистике из США.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в пятницу составила $73,51 за баррель (-0,7% и +0,3% в четверг), цена майских фьючерсов на WTI - $69,28 за баррель (-0,9% и +0,4% накануне).

Индекс PCE Core, который внимательно отслеживает Федеральная резервная система США при оценке рисков инфляции, в феврале поднялся на 0,4% относительно предыдущего месяца и на 2,8% в годовом выражении, говорится в опубликованном в пятницу отчете министерства торговли страны.

Аналитики ожидали роста на 0,3% и 2,7% соответственно, как и месяцем ранее.

Неожиданное ускорение инфляции может заставить Федрезерв повременить с продолжением снижения процентных ставок, что может негативно отразиться на росте американской экономики и спросе на энергоносители.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже в пятницу снизились акции "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (-13,3%), ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (-9,7%), ПАО "Смарттехгрупп" (MOEX: CARM) (-7,3%), ПАО "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH) (-6,8%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-6,4%), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (-6,2%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-6,2%), расписки "О''Кей" (MOEX: OKEY) (-5,6%).

Акции группы "Русагро" в пятницу снизились до 151,98 рубля (-8,5%). За три дня падения бумаги потеряли в цене 33%.

Акционеры кипрской компании Ros Agro Plc (бывшая холдинговая структура группы "Русагро") на внеочередном собрании приняли решение о делистинге депозитарных расписок c Московской и Астанинской бирж, сообщает компания.

Акции ПАО "Группа "Русагро" продолжают обращаться на Московской бирже под тикером RAGR в штатном режиме.

На неделе стало известно, что основателю "Русагро" Вадиму Мошковичу и бывшему генеральному директору агрохолдинга Максиму Басову официально было предъявлено обвинение по делу об особо крупном хищении. В среду в агрохолдинге прошли обыски, изъята документация. В ГК "Русагро" заявили, что обыски не связаны с текущей деятельностью компании, работа продолжается в штатном режиме, все производственные площадки работают, все обязательства перед клиентами, партнерами и сотрудниками выполняются в полном объеме.

Выручка ПАО "Акрон" (MOEX: AKRN) (-2,1%) по РСБУ в 2024 году выросла на 17% (до 147,8 млрд рублей, валовая прибыль увеличилась на 21% (до 77,9 млрд рублей), говорится в отчетности компании. Прибыль от продаж снизилась на 11% (до 39 млрд рублей) из-за роста коммерческих и управленческих расходов, чистая прибыль "Акрона" упала на 46% (до 15,8 млрд рублей). Общий долг ПАО за прошлый год вырос в 1,8 раза и на 31 декабря 2024 года составил 161,4 млрд рублей.

Акционеры группы "Черкизово" (MOEX: GCHE) (-0,8%, до 4189 рублей) на годовом собрании в четверг утвердили дивиденды по итогам 2024 года в 98,92 рубля на акцию, сообщается в материалах компании. Право на их получение имеют акционеры, включенные в реестр по состоянию на 7 апреля 2025 года.

Чистая прибыль ПАО "НМТП" (MOEX: NMTP) (-2,2%) по РСБУ выросла в 2024 г. по сравнению с 2023 г. на 31,8%, до 38,678 млрд руб., сказано в отчете компании.

Выросли бумаги ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (+5,7%), ПАО "НоваБев Групп" (MOEX: BELU) (+1,4%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (+1,1%).

ПАО "Нижнекамскнефтехим" (MOEX: NKNC) (+0,2%) в 2024 году получило чистую прибыль по МСФО в размере 30,8 млрд рублей против 16,6 млрд рублей в предыдущем году, говорится в консолидированной отчетности компании. Таким образом, показатель увеличился более чем в 1,8 раза.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 124,67 млрд рублей (из них 22,08 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 18,59 млрд рублей на бумаги "Т-Технологий" и 13,39 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).

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