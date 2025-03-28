"ВТБ Мои Инвестиции" добавили Ростелеком в топ-10 российских акций, исключили РусАгро

Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций российских компаний, добавив бумаги "Ростелекома" и удалив "РусАгро", сообщается в материале брокера.

Текущий состав топ-списка: "ИКС 5", "Полюс", "Норникель", "Ростелеком", "РусАл", "ЛУКОЙЛ", "Сургутнефтегаз" ап, Сбербанк, "Т-Технологии", "Яндекс".

"Ожидаем возврата "Ростелекома" к выплате дивидендов в нормативные сроки и объявления рекомендаций уже в мае. Публикация новой стратегии развития и потенциальные IPO дочерних компаний - дополнительные драйверы. Кроме того, стоимость собственного капитала "Ростелекома" очень чувствительна к процентным ставкам, так что их снижение может стать позитивным катализатором", - отмечает инвестиционный стратег брокера Станислав Клещев.

Акции "РусАгро" исключены из подборки на фоне неопределенности и возросшей волатильности. Эксперт считает, что в краткосрочном периоде влияние фундаментальных факторов на динамику акций может быть ограниченным.

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