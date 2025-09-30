Вложения в недвижимость не падают, несмотря на дорогие кредиты

30 сентября. FINMARKET.RU - Вложения вне падают, несмотря на дорогие кредиты, но теперь инвесторам интересны офисы и торговые центры, а не девелоперские проекты, пишут "Ведомости".

Общий объем инвестиций в российскую коммерческую недвижимость и площадки под девелопмент за неполные девять месяцев 2025 г. составили 792 млрд руб., это лишь на 2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследовании компании Nikoliers, на которое ссылаются "Ведомости". По данным IBC Real Estate, за три квартала в недвижимость было вложено 604 млрд руб. Данный показатель, по словам руководителя департамента рынков капитала и инвестиций этой компании Микаэла Казаряна, за год сократился всего на 8%, хотя по итогам первых шести месяцев он просел на 25%.

Инвестиционная активность на рынке снижается, так как у многих компаний нет возможности привлечь дешевое финансирование на покупку объектов недвижимости, говорят эксперты. То, что общие вложения практически сравнялись с показателями предыдущего года, по их словам, объясняется закрытием ряда крупных сделок в августе – сентябре.

Общий объем вложений за девять месяцев сократился в основном из-за снижения спроса на участки под девелопмент, отмечают эксперты. По данным Nikoliers,в такие активы упали на 11% до 252,7 млрд руб. А вот в офисы, склады, торговые центры и гостиницы они, наоборот, увеличились суммарно на 2,6% до 539,3 млрд руб., уточняет руководитель департамента рынков капитала этой компании Денис Платов. В IBC Real Estate добавляют, что сильнее всего упали инвестиции в площадки и проекты по строительству жилья. По ее предварительным данным, за девять месяцев инвесторы потратили на их покупку 130 млрд руб., что в 1,6 раза меньше, чем было год назад. Коммерческий директор Rublevo Business Park Никита Константинов объясняет это удорожанием проектного финансирования и общим охлаждением спроса на жилье после фактической отмены массовой льготной ипотеки.

В то же время в коммерческую недвижимость за три квартала было вложено 474 млрд руб., на 5% больше, чем в 2024 г., говорят в IBC Real Estate. Казарян отмечает, что это один из самых высоких показателей для данного периода за всю историю рынка. Предыдущий рекорд – 489 млрд руб. – был зафиксирован в 2022 г.

В целом в условиях высокой ключевой ставки инвесторы ищут объекты с немедленным арендным доходом, предсказуемым денежным потоком и минимальными рисками, отмечают эксперты. Как следствие, капитал перетекает туда, где можно быстро получить отдачу, т. е. в офисы, гостиницы и торговые центры, а не в долгосрочные и капиталоемкие складские и девелоперские проекты, резюмирует эксперт.