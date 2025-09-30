.
30 сентября 2025 года 08:26
Программы поддержки на авторынке сократили более 70% производителей
Софья Сандурская/ТАСС
30 сентября. FINMARKET.RU - Пересмотр скидочных программ, вызванный планомерным восстановлением спроса на авторынке, подстегнул цены на новые машины. С начала лета подорожание составило от 1% до 10% в зависимости от модели. Давление на ценники также оказали курс, логистика и анонсированный пересмотр расчета утильсбора. Как пишет "Коммерсантъ", до конца года скидок будет все меньше, а цены — выше, считают в отрасли. Скидочные предложения на авторынке в сентябре резко пошли на спад, как следствие — цены на новые автомобили относительно начала лета в среднем выросли на 1–10% в зависимости от модели, рассказали “Ъ” опрошенные дилеры. Летом акции активно проводились, чтобы стимулировать продажи, напоминают в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД). Сейчас же рынок выравнивается, себестоимость и расходы растут, поясняют там. Дисконты сокращаются параллельно снижению запасов у дилеров и импортеров, уточняет директор департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов. Снизился и средний размер скидок: на 30–170 тыс. руб., отмечает коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин. Тенденция, уточняет топ-менеджер, наблюдается уже несколько недель подряд. «Многие бренды, включая Lada и Geely, существенно ограничили или даже полностью отменили скидки на отдельные модели»,— рассказывает он. Опрошенные “Ъ” участники отрасли полагают, что подорожание автомобилей продолжится до конца года, вторичный сегмент это затронет в более мягкой степени. «Это обусловлено дальнейшим истощением остатков прошлых моделей на складах, а также прогрессирующим падением курса рубля по отношению к доллару»,— считает господин Житнухин. Впрочем, большинство дилеров уверены, что изменение ценников резким не будет.
Опубликовано Финмаркет
