Акции Татнефти, МТС-банка и Юнипро будут интересны на текущей неделе - "БКС МИ"

Акции "Татнефти", МТС-банка и "Юнипро" будут интересны на текущей неделе, полагает эксперт "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Василий Буянов.

"Котировки акций "Татнефти" снова тестируют старый уровень поддержки в районе 680 руб. Это уже вторая попытка за март, - пишет аналитик в комментарии. - Цена отскакивала от этого уровня уже более 10 раз, что только подтверждает его эффективность при отсутствии катализаторов резких движений. При этом на индикаторе схождения/расхождения скользящих средних наблюдается дивергенция последних двух коррекций. Это говорит о слабости краткосрочной нисходящей тенденции, которая началась в конце февраля. К концу недели акции достигнут уровня предыдущего максимума и будут торговаться в диапазоне 715-725 руб. (3,2-4,5%)".

Акции МТС-Банка двигаются в восходящем тренде уже с середины декабря и лишь иногда корректируются, отмечает эксперт. На прошлой неделе котировки преодолели очередное сопротивление в районе 1600 руб., после чего начался откат к этому уровню. Буянов ожидает возобновления роста и продолжения "бычьего" тренда в ближайшее время и считает, что к концу недели акции МТС-Банка будут торговаться в диапазоне 1670-1700 руб. (2-4%).

"Бумаги "Юнипро" после впечатляющего пируэта застопорились около уровня 2 руб., - продолжает аналитик. - И неудивительно - именно этот уровень поддержки трудно преодолеть не только технически, но и психологически. Даже если инвесторы найдут фундаментальные причины для дальнейшего падения котировок, отскок тут практически неизбежен, и дает шанс заработать. Вероятнее всего, к концу недели акции "Юнипро" будут торговаться в коридоре 2,06-2,1 руб. (2,4-4,5%)".

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