Акции Роснефти могут быть интересны для долгосрочных инвесторов - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции "Роснефти" могут быть интересны для долгосрочных инвесторов, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Компания "Роснефть" представила консолидированный финансовые результаты за 2024 год, продемонстрировав рост выручки и снижение прибыли акционеров в отчетном периоде, отмечают эксперты сервиса. Выручка компании по итогам 2024 года составила 10,14 трлн рублей, увеличившись относительно 2023 года на 10,7% на фоне роста рублевых цен на нефть. Чистая прибыль, относящаяся к акционерам, снизилась за двенадцать месяцев 2024 года на 14,4%, до 1,08 трлн рублей.

"Мы позитивно оцениваем опубликованную отчетность "Роснефти", так как снижение прибыли оказалось меньше наших ожиданий, а долговая нагрузка компании находится на приемлемом уровне. На наш взгляд, с учетом перспектив реализации проекта Восток Ойл, акции "Роснефти" могут быть интересны для долгосрочных инвесторов", - пишут аналитики.

Также они обращают внимание на то, что по итогам 2024 года компания заработала своим акционерам 102,3 рубля чистой прибыли на одну акцию, что соответствует 18,9% текущей акционерной доходности.

"Согласно дивидендной политике "Роснефти", целевой уровень дивидендных выплат составляет не менее 50% от чистой прибыли акционеров, - указывают стратеги сервиса. - В феврале 2025 года выплачены промежуточные дивиденды за 2024 год в размере 36,47 рублей на акцию, что соответствует 50% прибыли акционеров за 6 месяцев 2024 года. По нашим оценкам, компания может выплатить финальные дивиденды по итогам 2024 года в размере 14,67 рублей на акцию, что соответствует 2,7% текущей полугодовой дивидендной доходности. Суммарный размер дивиденда по итогам 2024 года с учетом уже выплаченных ранее промежуточных дивидендов может составить 51,14 рубля на одну акцию (доходность 9,5%)".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.