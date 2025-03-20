"Газпромбанк Инвестиции" сохраняют сдержанную оценку акций ММК

"Газпромбанк Инвестиции" сохраняют сдержанную оценку инвестиционной привлекательности акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК), учитывая неопределенность на мировом рынке стали, высокий уровень процентных ставок в российской экономике и небольшую потенциальную дивидендную доходность бумаг, говорится в материале аналитиков сервиса.

"Несмотря на снижение объемов продаж, компания за счет роста цен на продукцию смогла немного увеличить выручку по итогам 2024 года, однако на фоне опережающего роста затрат чистая прибыль ММК находилась под давлением, - указывают они. - Из положительных моментов необходимо отметить наличие чистой денежной позиции, что делает компанию финансово устойчивой, что особенно актуально в период высоких ставок".

Эксперты отмечают, что по итогам 2024 года компания заработала своим акционерам 7,14 рубля чистой прибыли на одну акцию, что соответствует 17,8% текущей акционерной доходности.

Согласно дивидендной политике ММК, напоминают, аналитики сервиса, если соотношение чистого долга к EBITDA менее 1, выплата дивидендов, как правило, составляет не менее 100% свободного денежного потока компании. По итогам шести месяцев 2024 года компания направила на выплату дивидендов 2,494 рубля на акцию, что соответствовало 100% свободного денежного потока за период.

"По нашим оценкам, по итогам 2024 года эмитент может выплатить финальные дивиденды в размере 0,68 рубля на акцию, что соответствует 1,7% текущей полугодовой дивидендной доходности. Суммарный размер дивиденда по итогам 2024 года с учетом уже выплаченных ранее промежуточных дивидендов может составить 3,174 рубля на одну акцию (дивдоходность - 7,9%)", - указывают эксперты в обзоре.

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