"Т-Инвестиции" подтверждают рекомендацию "держать" для акций "Ростелекома" с целевой ценой 80 рублей за бумагу на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии аналитиков брокера.

Телекоммуникационная компания отчиталась за четвертый квартал и весь 2024 год, показав выручку ниже прогнозов экспертов "Т-Инвестиций" (+10% г/г против +12% г/г).

"Соотношение чистого долга и OIBDA составило 2,2х, что соответствует среднему значению за последние несколько лет, - указывают аналитики. - Однако в условиях высоких процентных ставок долг оказывает негативное влияние на чистую прибыль компании. На фоне масштабных инвестиций в ряд проектов "Ростелеком" показал снижение свободного денежного потока. По нашим расчетам, показатель ушел в отрицательную зону".

Учитывая довольно высокий уровень долговой нагрузки и отрицательное значение свободного денежного потока, аналитики "Т-Инвестиций" не ждут существенного повышения дивидендов. По их мнению, компания может выплатить за 2024 год около 6 рублей на акцию (доходность - 8% к текущей цене).

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